Ученые: Водяные кузнечики путают освещенное покрытие дороги с рекой

Для своего расследование, эксперту пришлось вернуться в далекий 1972 год, и изучить данные касающиеся реки, которая стала так привлекательна для насекомых. До того момента водоем был так загрязнен, что ни о какой жизни речь идти не могла, но несмотря на это, через долгое время фауна там восстановилась. Популяция членистоногих кузнечиков с того времени зашкалила, и теперь представляет собой потенциальную опасность для людей. Дело в том, что данная река пересекается с мостом, на котором очень оживленное движение автомобилей. Огромные стаи поднимались на освещенный фонарями мост, тем самым отвлекая водителей и мешая управлять транспортным средством. В 2015 году местным властям даже пришлось перекрыть движение по нему из-за случившихся там трех аварий.Также власти городка пытались обойтись без помощи экспертов, и надеялись на то, что отключение электроэнергии на самом сооружении хоть как-то сможет утихомирить «любопытство» сверчков. Но такой вариант может ставить под угрозу сами автомобили, от которых исходит такой привлекательный для насекомых свет фар. После долгих размышлений им пришлось обратиться за помощью к доктору Уэльсу, и просить его выяснить, как можно решить проблему.Эксперты взяли образцы с разных сторон моста - где больше света и где его нет совсем. Как оказалось, ярко освященный фонарями мост является для насекомых ложным маяком. Ведь плывя вниз по реке, насекомое выпрыгивает с поверхности водоема и движется на волнах поляризованного света, исходящих от Луны. Таким образом, все виды искусственного света являются примерами неполяризованного света, а, отражаясь на асфальте дороги, для насекомых кажутся той же рекой. Теперь исследователям и руководству города предстоит разработать чертежи по реконструкции данного моста, чтобы водители и насекомые не мешали друг другу, и двигались каждый в своем направлении.