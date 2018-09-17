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Эксперты нашли на голове древней статуи майя QR-код

На статуе, созданной во времена существования цивилизации майя, ученые обнаружили необычный узор, похожий на QR-код. Однако у древних индейцев не имелось технологий для создания подобного узора, поэтому специалисты предположили, что рисунок был нанесен не народом майя, а инопланетянами.

Эксперты нашли на голове древней статуи майя QR-код


Расшифровать узор ученым пока не удалось, но они считают, что на статую нанесено математическое уравнение, которое может содержать в себе информацию о событиях ближайшего будущего. Учитывая, что впервые информацию в QR-код зашифровали в 1994 году, эксперты не исключают, что данную технологию инопланетяне могли подсмотреть благодаря путешествию во времени.

Однако многие скептики отметили, что все исследования специалистов ссылаются на адрес интернет-магазина. Не исключено, что загадочная статуя была изготовлена в наши дни неизвестным скульптором, чтобы привлечь внимание к своему ресурсу в Сети.

 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:48
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