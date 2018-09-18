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Эксперты назвали ТОП-3 уникальных автомобилей с двумя двигателями

В большинстве случаев, когда необходимо повысить количество лошадиных сил автомобиля, разработчики добавляют систему турбирования, модифицируют блок цилиндров автомобиля или в редких случаях применяют систему азотного ускорения, однако существует и другой способ – второй двигатель.

Эксперты назвали ТОП-3 уникальных автомобилей с двумя двигателями


Citroen 2CV 4x4 Sahara демонстрирует собой один и из примеров подобного взгляда на проблему. Использовался данный автомобиль в военных целях, а также некоторыми нефтяниками. Имеет по одному мотору спереди и сзади, но и по одному бензобаку на каждый мотор. Alpha Romeo 16C Bimotore также является интересным экземпляром. Данный автомобиль выиграл Гран-При 1935 года с впечатляющим отрывом. При суммарной мощности 540 лошадиных сил, но общей трансмиссией, способен разгоняться до 364 км/час.

Последний же автомобиль с 2–мя является достаточно современным. Jeep Hurricane был представлен в 2005 году на автошоу. Суммарная мощность его двигателей, объемом 5,7 литров, равняется 670 лошадиным силам. Разогнаться с 0 до 100км/час автомобиль способен за 6 секунд. Интересной особенностью авто является и то, что оно способно разворачиваться, оставаясь на месте.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 00:31
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