Эксперты назвали ТОП-3 уникальных автомобилей с двумя двигателями

Citroen 2CV 4x4 Sahara демонстрирует собой один и из примеров подобного взгляда на проблему. Использовался данный автомобиль в военных целях, а также некоторыми нефтяниками. Имеет по одному мотору спереди и сзади, но и по одному бензобаку на каждый мотор. Alpha Romeo 16C Bimotore также является интересным экземпляром. Данный автомобиль выиграл Гран-При 1935 года с впечатляющим отрывом. При суммарной мощности 540 лошадиных сил, но общей трансмиссией, способен разгоняться до 364 км/час.Последний же автомобиль с 2–мя является достаточно современным. Jeep Hurricane был представлен в 2005 году на автошоу. Суммарная мощность его двигателей, объемом 5,7 литров, равняется 670 лошадиным силам. Разогнаться с 0 до 100км/час автомобиль способен за 6 секунд. Интересной особенностью авто является и то, что оно способно разворачиваться, оставаясь на месте.