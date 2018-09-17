Флагман Samsung Galaxy Note 9 вспыхнул в сумке у владелицы

В свою очередь девушка подала на руководство южно-корейской компании иск, потребовав компенсацию за неудобства, которые были причинены устройством. Дайан Чанг отметила, что в процессе эксплуатации её смартфон сильно раскалился. Когда она убрала его в сумку, устройство вспыхнуло. Девушка сначала не поняла что происходит, почувствовав только неприятный запах, а также увидев дым, который вырывался из ее ридикюля. Она сразу выложила все содержимое своей сумки на пол. Но Samsung Galaxy Note9 не перестал гореть. В свою очередь небольшой пожар смогли ликвидировать. Прохожий на смартфон вылил воду.Такое чрезвычайное происшествие происходит с устройствами Samsung уже не в первый раз. Дело в том, что раньше пользователи жаловались на то, что аккумуляторы версии Galaxy Note7 самовозгорались. Компания учла данный нюанс, усовершенствовав устройство. Дело в том, что для нее очень важно мнение клиентов.