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Флагман Samsung Galaxy Note 9 вспыхнул в сумке у владелицы

В Сети появилась информация, что в сумке владельца вспыхнул Samsung Galaxy Note 9. Этот инцидент случился со смартфоном, который принадлежал Дайане Чанг - агенту по недвижимости.

Флагман Samsung Galaxy Note 9 вспыхнул в сумке у владелицы


В свою очередь девушка подала на руководство южно-корейской компании иск, потребовав компенсацию за неудобства, которые были причинены устройством. Дайан Чанг отметила, что в процессе эксплуатации её смартфон сильно раскалился. Когда она убрала его в сумку, устройство вспыхнуло. Девушка сначала не поняла что происходит, почувствовав только неприятный запах, а также увидев дым, который вырывался из ее ридикюля. Она сразу выложила все содержимое своей сумки на пол. Но Samsung Galaxy Note9 не перестал гореть. В свою очередь небольшой пожар смогли ликвидировать. Прохожий на смартфон вылил воду.

Такое чрезвычайное происшествие происходит с устройствами Samsung уже не в первый раз. Дело в том, что раньше пользователи жаловались на то, что аккумуляторы версии Galaxy Note7 самовозгорались. Компания учла данный нюанс, усовершенствовав устройство. Дело в том, что для нее очень важно мнение клиентов.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:46
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