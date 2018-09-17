Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта

За это время было проделано много работы, машина получила каркас безопасности, привод на заднюю ось, пластиковый обвес и другие доработки. В планы компании входит установка 6-цилинрового двигателя мощностью 500-600 лошадиных сил, коробки передач Getrag, заднего моста от Toyota Mark II. При этом передняя и задняя подвески созданы по специальному проекту для дрифта.Кузов Lada Vesta для дрифта также подвергся некоторым доработкам. В частности, на нём появился аэродинамический обвес DFTZ и облегчённые кузовные элементы. В салоне машины применяется уникальная комбинация приборов и торпед из карбона. Все работы по модернизации планируют завершить до начала сезона 2018 года.