Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта
В компании Clubturbo решили модернизировать седан Lada Vesta для того, чтобы машина могла участвовать в дрифте. Специалисты начали заниматься переделкой автомобиля в сентябре 2017 года.
За это время было проделано много работы, машина получила каркас безопасности, привод на заднюю ось, пластиковый обвес и другие доработки. В планы компании входит установка 6-цилинрового двигателя мощностью 500-600 лошадиных сил, коробки передач Getrag, заднего моста от Toyota Mark II. При этом передняя и задняя подвески созданы по специальному проекту для дрифта.
Кузов Lada Vesta для дрифта также подвергся некоторым доработкам. В частности, на нём появился аэродинамический обвес DFTZ и облегчённые кузовные элементы. В салоне машины применяется уникальная комбинация приборов и торпед из карбона. Все работы по модернизации планируют завершить до начала сезона 2018 года.
За это время было проделано много работы, машина получила каркас безопасности, привод на заднюю ось, пластиковый обвес и другие доработки. В планы компании входит установка 6-цилинрового двигателя мощностью 500-600 лошадиных сил, коробки передач Getrag, заднего моста от Toyota Mark II. При этом передняя и задняя подвески созданы по специальному проекту для дрифта.
Кузов Lada Vesta для дрифта также подвергся некоторым доработкам. В частности, на нём появился аэродинамический обвес DFTZ и облегчённые кузовные элементы. В салоне машины применяется уникальная комбинация приборов и торпед из карбона. Все работы по модернизации планируют завершить до начала сезона 2018 года.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:20