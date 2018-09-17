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Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта

В компании Clubturbo решили модернизировать седан Lada Vesta для того, чтобы машина могла участвовать в дрифте. Специалисты начали заниматься переделкой автомобиля в сентябре 2017 года.

Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта


За это время было проделано много работы, машина получила каркас безопасности, привод на заднюю ось, пластиковый обвес и другие доработки. В планы компании входит установка 6-цилинрового двигателя мощностью 500-600 лошадиных сил, коробки передач Getrag, заднего моста от Toyota Mark II. При этом передняя и задняя подвески созданы по специальному проекту для дрифта.



Кузов Lada Vesta для дрифта также подвергся некоторым доработкам. В частности, на нём появился аэродинамический обвес DFTZ и облегчённые кузовные элементы. В салоне машины применяется уникальная комбинация приборов и торпед из карбона. Все работы по модернизации планируют завершить до начала сезона 2018 года.

 
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 13:20
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