Актера из «Убойной силы» Евгения Леонова-Гладышева месяц не могут вывести из комы
Знаменитый по роли майора Шишкина — персонажа криминального сериала «Убойная сила» — актер Евгений Леонов-Гладышев уже целый месяц находится в коме. Госпитализировали актера после нападения совершенного неизвестными злоумышленниками.
В результате нападения 66-летнему Леонову-Гладышеву был нанесен сильный удар в область головы. У артиста медики зафиксировали сильную ЧМТ, приведшую к кровоизлиянию мозг, что и стало основной причиной комы. Врачи провели экстренную операцию и попытались стабилизировать состояние Леонова-Гладышева, однако актер так и не пришел в сознание.
Сейчас родные и близкие актера ведут сбор денежных средств, которые пойдут на дальнейшее лечение Евгения Леонова-Гладышева.
В результате нападения 66-летнему Леонову-Гладышеву был нанесен сильный удар в область головы. У артиста медики зафиксировали сильную ЧМТ, приведшую к кровоизлиянию мозг, что и стало основной причиной комы. Врачи провели экстренную операцию и попытались стабилизировать состояние Леонова-Гладышева, однако актер так и не пришел в сознание.
Сейчас родные и близкие актера ведут сбор денежных средств, которые пойдут на дальнейшее лечение Евгения Леонова-Гладышева.