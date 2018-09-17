АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Актера из «Убойной силы» Евгения Леонова-Гладышева месяц не могут вывести из комы

Знаменитый по роли майора Шишкина — персонажа криминального сериала «Убойная сила» — актер Евгений Леонов-Гладышев уже целый месяц находится в коме. Госпитализировали актера после нападения совершенного неизвестными злоумышленниками.

Актера из «Убойной силы» Евгения Леонова-Гладышева месяц не могут вывести из комы


В результате нападения 66-летнему Леонову-Гладышеву был нанесен сильный удар в область головы. У артиста медики зафиксировали сильную ЧМТ, приведшую к кровоизлиянию мозг, что и стало основной причиной комы. Врачи провели экстренную операцию и попытались стабилизировать состояние Леонова-Гладышева, однако актер так и не пришел в сознание.

Сейчас родные и близкие актера ведут сбор денежных средств, которые пойдут на дальнейшее лечение Евгения Леонова-Гладышева.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth
Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией
Актера из «Убойной силы» Евгения
В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину
Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15
Стеша Маликова показала фанатам младшего брата
Эксперты провели тест-драйв обновленного
В Хабаровске снизились розничные цены на бензин
NАSА готово заплатить почти 16 тысяч долларов за
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за
Ученые предсказали исчезновение овощей на Земле
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые
«Помогите найти»: В Башкирии пропала 32-летняя
Голая Мария Шумакова появилась на обложке журнала
В Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу
Судный день: Нибиру расколет Землю надвое 19
Эксперты описали новый способ взлома iPhone
Hyundai до конца 2018 года презентует новый
На Кубани в ДТП с автобусом пострадали более 20
Фото экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова с
Эксперты признали iPhone XR самым
В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали 15
Максим Галкин показал приключения Гарри и Лизы в
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 с
Аналитики: Доллар подешевеет на этой неделе до 67
В Египте обнаружили древнюю статую эпохи Птолемеев
Составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов в мире
"Брутальный мачо": Евгений Петросян сменил имидж
Просмотреть все новости