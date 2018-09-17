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ZTE уменьшила цену топовой версии игрового смартфона Nubia Red Magic до 392 долларов

Компания ZTE уменьшила расценку на топовую версию игрового своего смартфона версии Nubia Red Magic. Цена устройства с ОЗУ на 8 ГБ и ПЗУ на 128 ГБ в настоящее время составляет 392 доллара.

ZTE уменьшила цену топовой версии игрового смартфона Nubia Red Magic до 392 долларов


Для пользователей доступными являются версии ZTE Nubia Red Magic с красной расцветкой, а также вариации в камуфляжной окраске. В случае создания второй цветовой палитры использовалась лазерная гравировка. Наряду с этим специалисты применили специальное покрытие. На нём не остаются отпечатки пальцев.

Эту версию смартфона ZTE Nubia Red Magic оснащают чипсетом Snapdragon 835. Устройство обладает шестидюймовым дисплеем Full HD+, инновационной системой охлаждения, одинарной камерой, обладающей разрешением на 24 Мп (диафрагмой F/1,7).

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31
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