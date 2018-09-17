ZTE уменьшила цену топовой версии игрового смартфона Nubia Red Magic до 392 долларов

Для пользователей доступными являются версии ZTE Nubia Red Magic с красной расцветкой, а также вариации в камуфляжной окраске. В случае создания второй цветовой палитры использовалась лазерная гравировка. Наряду с этим специалисты применили специальное покрытие. На нём не остаются отпечатки пальцев.Эту версию смартфона ZTE Nubia Red Magic оснащают чипсетом Snapdragon 835. Устройство обладает шестидюймовым дисплеем Full HD+, инновационной системой охлаждения, одинарной камерой, обладающей разрешением на 24 Мп (диафрагмой F/1,7).