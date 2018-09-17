Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией Бородиной и Айзой Анохиной

«Знаете, за что уважаю мужскую дружбу? За солидарность. За верность. За честность. Между мужчинами вряд ли возникнет глупая конкуренция по причине того, что у одного фигура лучше, чем у другого. Или ревность от того, что у одного ребёнок родился в браке, а другой, как лох, «залетел», а на нем так и не женились. Нет у мужиков никаких интриг, сплетен за спиной и прочих скользких моментов… Друг не сольёт тебя, как грязная дешевка и не напридумывает про тебя небылиц, чтобы на твоём фоне казаться лучше», - написала она.

«Таким надо сбиваться в стаи, дружить целой птицефабрикой, мыть кости и своим и чужим, терпеть и хором плакать, когда им изменяют мужья. Для них именно это – дружба», - подытожила экс-участница телестройки.

Но прежде, чем Алена впустила в свою жизнь нового мужчину, бывшей звезде реалити-шоу пришлось много потерять. И особенно сильно опустел список ее подруг, ведь 2 года назад она практически одновременно потеряла двух самых близких подруг – Айза Анохина и Ксения Бородина, обвинив в клевете, неожиданно прекратили с ней всякое общение.До сих пор в Сети пользователи не могут понять, что именно привело к окончанию дружбы. Сами теледивы предпочитают никак не комментировать эту ситуацию и лишь благодаря некоторым постам в Instagram публика может догадываться, что же именно произошло на самом деле.И несколько дней назад Водонаева снова подняла тему женской дружбы и многие решили, что речь в ее новой публикации идет именно о Ксении Бородиной и ее «прачке», несмотря на то, что с момента их ссоры прошло практически 2 года.Алена Водонаева заявила, что ее всю жизнь не любят женщины: они подставляли, предавали, врали, вставляли палки в колеса и «гадили под дверь», хотя сама она за все время ведения страницы в «Инстаграме» ни разу не написала плохо ни об одной подруге, даже бывшей, несмотря на то, что сказать действительно было что.По мнению девушки, она сама виновата в том, что дружила с теми, у кого язык «как поганая метла из общественного вокзального туалета», и рассчитывала на их порядочность, хорошее воспитание и высокий уровень культуры.