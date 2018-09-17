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В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину

21 августа пропал местный житель Красноярска. После дня пропажи мужчина перестал каким бы то ни было способом выходить на связь с родными. На текущий момент местонахождение пропавшего гражданина остается неизвестным.

В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину


Городским СМИ о пропаже мужчины сообщили представители региональной общественной организации. Близкие сообщают данные о пропавшем жителе Красноярска также и представителям полиции города, в связи с чем, в случае наличия каких-либо данных, просят выйти на связь.

Волонтеры продолжают поисковые работы, впрочем, по словам источников, поисковые работы, проводимые добровольцами и представителями органов местной власти, на текущий момент не позволили обнаружить точное местонахождение пропавшего мужчины.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:05
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