В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину
21 августа пропал местный житель Красноярска. После дня пропажи мужчина перестал каким бы то ни было способом выходить на связь с родными. На текущий момент местонахождение пропавшего гражданина остается неизвестным.
Городским СМИ о пропаже мужчины сообщили представители региональной общественной организации. Близкие сообщают данные о пропавшем жителе Красноярска также и представителям полиции города, в связи с чем, в случае наличия каких-либо данных, просят выйти на связь.
Волонтеры продолжают поисковые работы, впрочем, по словам источников, поисковые работы, проводимые добровольцами и представителями органов местной власти, на текущий момент не позволили обнаружить точное местонахождение пропавшего мужчины.
Городским СМИ о пропаже мужчины сообщили представители региональной общественной организации. Близкие сообщают данные о пропавшем жителе Красноярска также и представителям полиции города, в связи с чем, в случае наличия каких-либо данных, просят выйти на связь.
Волонтеры продолжают поисковые работы, впрочем, по словам источников, поисковые работы, проводимые добровольцами и представителями органов местной власти, на текущий момент не позволили обнаружить точное местонахождение пропавшего мужчины.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:05