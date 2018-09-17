В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину

Городским СМИ о пропаже мужчины сообщили представители региональной общественной организации. Близкие сообщают данные о пропавшем жителе Красноярска также и представителям полиции города, в связи с чем, в случае наличия каких-либо данных, просят выйти на связь.Волонтеры продолжают поисковые работы, впрочем, по словам источников, поисковые работы, проводимые добровольцами и представителями органов местной власти, на текущий момент не позволили обнаружить точное местонахождение пропавшего мужчины.