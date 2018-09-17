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Влад Соколовский отказался от алкоголя и решил покорить гору Эльбрус

Влад Соколовский в соцсети Instagram рассказал фанатам о намерении покорить самую высокую горную вершину России и Европы - Эльбрус. Кроме того, артист заявил, что отказался от алкоголя.

Влад Соколовский отказался от алкоголя и решил покорить гору Эльбрус


Влад Соколовский после измены Рите Дакоте продолжает избегать данной темы. В своем профиле певец закрыл возможность комментирования, однако по-прежнему постоянно делится с подписчиками событиями и планами на жизнь. Исполнитель песен признался, что недавно он нашел в холодильнике подаренную бутылку алкоголя. Артист задумался, что бы могло произойти, если бы он за один раз ее выпил. Но Влад Соколовский решил, что лучше посвятить себя спорту, так как с алкоголем он никогда не дружил.

Влад Соколовский отказался от алкоголя и решил покорить гору Эльбрус


Исполнитель песен сообщил, что в конце сентября намеревается подняться на гору Эльбрус, высота которой более 5 600 метров. Он отметил, что раньше ничего подобного не делал, и поэтому для него данное событие волнительно. Пост знаменитости за сутки собрал свыше 55 тысяч одобрительных лайков.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00
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