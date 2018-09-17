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Ученые: Рак можно вылечить золотом

Американские ученые выяснили, что золото способно влиять на раковые клетки. Результаты исследований опубликованы в научных журналах.

Ученые: Рак можно вылечить золотом


Авторам исследования удалось установить влияние золота, а точнее частиц, из которых оно состоит, на раковые клетки. Известно, что наночастицы драгметалла способны ускорить распады молекул на мелкие частицы, а затем собрать их в совершенно новый облик. Подобные химические реакции частиц золота в организме человека не несут ему никакого вреда и не разрушают нервные клетки.

Для эксперимента ученым понадобилось взять несколько препаратов, которые борются с опухолями и ввести в их состав частицы золота, в результате раковые клетки погибали быстрее. Подобные результаты дают надежду экспертам, что такая методика поможет лечить людей от онкологических заболеваний в ближайшем будущем.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:31
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