Назван ТОП-5 лучших дизельных авто на рынке России

Первая позиция досталась внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado, имеющему дизельную версию. Российские автовладельцы данную модель ценят за экономичность, привлекательный экстерьер, высокую проходимость. Автомобиль стоит около 3 000 000 рублей. На второй позиции ТОП расположилась немецкая версия BMW X3 Xdrive 30D. Автомобиль не отличается высокой проходимостью, но экономично расходует топливо, разгоняется до первой «сотни» меньше, чем за 6 сек. На третьей позиции оказался Nissan Qashqai. Эксперты данную версию назвали самой сбалансированной по качеству и стоимости. Японский кроссовер приобрести можно за 1,3 млн руб.На четвёртом и пятом месте оказался Renault Duster и Skoda Octavia. Оба транспортных средства отличаются конкурентоспособной ценой, общей надежностью, экономичным расходом топлива. Благодаря этому автомобиль заслужил популярность у автовладельцев РФ.