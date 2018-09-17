АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Эксперты провели тест-драйв обновленного кроссовера Hyundai Tucson

Обновленный Hyundai Tucson продемонстрировал на тест-драйве основные преимущества, которые позволят ему составить сильную конкуренцию дизельным кроссоверам в аналогичном сегменте.

Эксперты провели тест-драйв обновленного кроссовера Hyundai Tucson


По существу в модифицированном «Тусане» произошло не так много изменений по сравнению с оригинальной версией, однако новые ценник и внешний вид для многих покупателей станут ключевыми факторами при выборе автомобиля.

Модифицированный «Тусан» можно поставить в ряд с «Тигуаном» и RAV4, несмотря на то, что эти машины несколько слабее, но полный привод, богатая комплектация и другие детали делают их похожими.

Продажа нового «Тусана» с более мощным дизельным мотором, 8-ступенчатой коробкой передач и адаптивным круиз-контролем (входит в дорогую комплектацию) осуществляется по всему миру, поэтому оценить автомобиль могут даже сердобольные китайцы.

Эксперты провели тест-драйв обновленного кроссовера Hyundai Tucson


Модифицированная версия получила обновленного электронного помощника, который поможет припарковаться, правда, тормозить его так и не научили. А вот аварийное торможение работает всегда, но входит эта функция, опять же, в дорогую комплектацию.

У дизельного «Тусана» слабая защита моторного отсека и 19-дюймовые низкопрофильные шины. На первый взгляд с такими параметрами машина не годится для бездорожья, однако «Тусан» способен одолеть мокрую грунтовку и даже на зимней дороге «чувствует» себя вполне комфортно.

Внутри «Тусана» способны разместиться до пяти человек. А если сложить задние сидения, то объем багажного отсека увеличивается до 1478 литров (при исходном объеме в 488 литров). Добавить к этому бак объемом 62 литра, которого хватает на 900 км дороги, и получится идеальная «рабочая лошадка».

Эксперты провели тест-драйв обновленного кроссовера Hyundai Tucson


В заключении стоит добавить, что дизельная версия «Тусана» отличается от бензиновой ценой: первый вариант обойдется покупателю на 120 тысяч рублей дороже. Однако окупаемость автомобиля произойдет уже через 100 000 километров, а дальше «Тусан» будет иметь явную выгоду, ведь 6,7 литров дизеля хватает на 100 км пути.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth
Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией
Актера из «Убойной силы» Евгения
В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину
Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15
Стеша Маликова показала фанатам младшего брата
Эксперты провели тест-драйв обновленного
В Хабаровске снизились розничные цены на бензин
NАSА готово заплатить почти 16 тысяч долларов за
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за
Ученые предсказали исчезновение овощей на Земле
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые
«Помогите найти»: В Башкирии пропала 32-летняя
Голая Мария Шумакова появилась на обложке журнала
В Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу
Судный день: Нибиру расколет Землю надвое 19
Эксперты описали новый способ взлома iPhone
Hyundai до конца 2018 года презентует новый
На Кубани в ДТП с автобусом пострадали более 20
Фото экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова с
Эксперты признали iPhone XR самым
В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали 15
Максим Галкин показал приключения Гарри и Лизы в
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 с
Аналитики: Доллар подешевеет на этой неделе до 67
В Египте обнаружили древнюю статую эпохи Птолемеев
Составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов в мире
"Брутальный мачо": Евгений Петросян сменил имидж
Просмотреть все новости