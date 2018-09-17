Эксперты провели тест-драйв обновленного кроссовера Hyundai Tucson

По существу в модифицированном «Тусане» произошло не так много изменений по сравнению с оригинальной версией, однако новые ценник и внешний вид для многих покупателей станут ключевыми факторами при выборе автомобиля.Модифицированный «Тусан» можно поставить в ряд с «Тигуаном» и RAV4, несмотря на то, что эти машины несколько слабее, но полный привод, богатая комплектация и другие детали делают их похожими.Продажа нового «Тусана» с более мощным дизельным мотором, 8-ступенчатой коробкой передач и адаптивным круиз-контролем (входит в дорогую комплектацию) осуществляется по всему миру, поэтому оценить автомобиль могут даже сердобольные китайцы.Модифицированная версия получила обновленного электронного помощника, который поможет припарковаться, правда, тормозить его так и не научили. А вот аварийное торможение работает всегда, но входит эта функция, опять же, в дорогую комплектацию.У дизельного «Тусана» слабая защита моторного отсека и 19-дюймовые низкопрофильные шины. На первый взгляд с такими параметрами машина не годится для бездорожья, однако «Тусан» способен одолеть мокрую грунтовку и даже на зимней дороге «чувствует» себя вполне комфортно.Внутри «Тусана» способны разместиться до пяти человек. А если сложить задние сидения, то объем багажного отсека увеличивается до 1478 литров (при исходном объеме в 488 литров). Добавить к этому бак объемом 62 литра, которого хватает на 900 км дороги, и получится идеальная «рабочая лошадка».В заключении стоит добавить, что дизельная версия «Тусана» отличается от бензиновой ценой: первый вариант обойдется покупателю на 120 тысяч рублей дороже. Однако окупаемость автомобиля произойдет уже через 100 000 километров, а дальше «Тусан» будет иметь явную выгоду, ведь 6,7 литров дизеля хватает на 100 км пути.