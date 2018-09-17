«Готовят в космонавты»: Полина Гагарина начала осваивать пилатес

Ролик знаменитости в течение восемнадцати часов сумел собрать свыше 313 тысяч отметок «Мне нравится» и более 210 комментариев от многочисленных фанатов звезды. Кто-то из остроумных фолловеров ответил артистке, что сейчас он ест пельмени. Но в основном в соцсети благодарят исполнительницу песен за популяризацию таких тренировок, а также за вдохновение.Некоторые в шутку заявили, что Полину Гагарину готовят в космонавты. Другие сообщили, что пилатос очень вреден для позвоночника, и ни к чему хорошему он не приводит.