Уфологи рассмотрели на видео 1999 года металлический шар рядом с МКС

Теперь видеоролик снова выложили в Сеть, на записи отчётливо видно большой НЛО в форме сферы, он на большой скорости проносится рядом со станцией, будто не хочет попасть в объективы камер. Летающий объект невозможно перепутать с какими-то дефектами или обычными отблесками, поэтому многие эксперты полагают, что это пришельцы проводили разведку, интересуясь какой деятельностью занимаются люди.К тому же в 70-х годах прошлого столетия американский астроном Джон Болл озвучил свою «гипотезу зоопарка», в которой заявил, что инопланетяне не торопятся вмешиваться в жизнь землян, поскольку люди для них слишком примитивные существа. На контакт с человечеством гуманоиды выйдут в далёком будущем в том случае, если оно сумеет достичь определённого уровня развития. Однако этого может никогда не произойти.