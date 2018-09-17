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Уфологи рассмотрели на видео 1999 года металлический шар рядом с МКС

Космическое агентство NASA в 1999 году на официальном сайте показало видео, на котором рядом с МКС был запечатлён, летящий металлический шар. Тогда запись быстро исчезла из общего доступа, но её сохранили в архивах и изучили более детально.

Уфологи рассмотрели на видео 1999 года металлический шар рядом с МКС


Теперь видеоролик снова выложили в Сеть, на записи отчётливо видно большой НЛО в форме сферы, он на большой скорости проносится рядом со станцией, будто не хочет попасть в объективы камер. Летающий объект невозможно перепутать с какими-то дефектами или обычными отблесками, поэтому многие эксперты полагают, что это пришельцы проводили разведку, интересуясь какой деятельностью занимаются люди.



К тому же в 70-х годах прошлого столетия американский астроном Джон Болл озвучил свою «гипотезу зоопарка», в которой заявил, что инопланетяне не торопятся вмешиваться в жизнь землян, поскольку люди для них слишком примитивные существа. На контакт с человечеством гуманоиды выйдут в далёком будущем в том случае, если оно сумеет достичь определённого уровня развития. Однако этого может никогда не произойти.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 22:31
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