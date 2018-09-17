Kia готовит к продажам новый кроссовер Tusker

Корейская автомобилестроительная компания Kia Motors Corporation намерена выпустить на рынок новый кроссовер Kia Tusker. Для массовой сборки нового кара в городе Анантапур (Индия) уже почти достроили специальное здание. Руководство компании сообщило об изменениях в графике запуска конвейера по производству Tusker, таким образом, запланированный старт в августе следующего года, переносится на апрель.Также отмечается, что новая модель спроектирована на основе прототипа Kia SP, который был представлен ранее на Auto Expo 2018 в столице Индии. Под капотом занял место 1,0-литровый бензиновый двигатель 118 лошадиных сил, либо 1,5 литровый со 115 лошадиными силами. Коробки передач будут двух видов: механическая с 6 ступенями или автоматическая на 6 скоростей. Что касается внешнего вида, то можно отметить передние фары головного света сделают двухуровневыми, над фарами сзади будет находиться накладка серебристого оттенка, также установят защитный обвес из пластика.