Kia готовит к продажам новый кроссовер Tusker
Kia Motors Corporation сообщает о том, что сборка Tusker стартует на два месяца ранее, чем это анонсировалось. К началу 2019 года намечено производство новинки в тестовом варианте.
Корейская автомобилестроительная компания Kia Motors Corporation намерена выпустить на рынок новый кроссовер Kia Tusker. Для массовой сборки нового кара в городе Анантапур (Индия) уже почти достроили специальное здание. Руководство компании сообщило об изменениях в графике запуска конвейера по производству Tusker, таким образом, запланированный старт в августе следующего года, переносится на апрель.
Также отмечается, что новая модель спроектирована на основе прототипа Kia SP, который был представлен ранее на Auto Expo 2018 в столице Индии. Под капотом занял место 1,0-литровый бензиновый двигатель 118 лошадиных сил, либо 1,5 литровый со 115 лошадиными силами. Коробки передач будут двух видов: механическая с 6 ступенями или автоматическая на 6 скоростей. Что касается внешнего вида, то можно отметить передние фары головного света сделают двухуровневыми, над фарами сзади будет находиться накладка серебристого оттенка, также установят защитный обвес из пластика.
Корейская автомобилестроительная компания Kia Motors Corporation намерена выпустить на рынок новый кроссовер Kia Tusker. Для массовой сборки нового кара в городе Анантапур (Индия) уже почти достроили специальное здание. Руководство компании сообщило об изменениях в графике запуска конвейера по производству Tusker, таким образом, запланированный старт в августе следующего года, переносится на апрель.
Также отмечается, что новая модель спроектирована на основе прототипа Kia SP, который был представлен ранее на Auto Expo 2018 в столице Индии. Под капотом занял место 1,0-литровый бензиновый двигатель 118 лошадиных сил, либо 1,5 литровый со 115 лошадиными силами. Коробки передач будут двух видов: механическая с 6 ступенями или автоматическая на 6 скоростей. Что касается внешнего вида, то можно отметить передние фары головного света сделают двухуровневыми, над фарами сзади будет находиться накладка серебристого оттенка, также установят защитный обвес из пластика.
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Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:01