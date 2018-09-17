«Девочка-сюрприз»: Марина Федункив составила компанию Андрею Малахову в бассейне

Андрей Малахов под снимком написал, что актриса Comedy Woman для команды «Отпуск с Малаховым» стала «девочкой-сюрпризом». Публикация за тринадцать часов собрала свыше 70 тысяч лайков и более 500 комментариев. Компания в данное время находится в Тбилиси, однако почему там оказалась артистка пока неясно. Опередив придирки фанатов, ведущий попросил прощения у супруги: «Наташа, прости». Но, скорей всего, этого было не достаточно, чтобы шокированные фолловеры не начали судачить.Подписчики считают, что такое поведение актрисы очень некорректно с женатым мужчиной. Некоторые фанаты напротив, понравилась Марина Федункив на руках у Андрея Малахова. Они заявили, что у звёзд могла бы получиться веселая пара.