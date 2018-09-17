АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

«Девочка-сюрприз»: Марина Федункив составила компанию Андрею Малахову в бассейне

Андрей Малахов накануне в своем аккаунте Instagram продемонстрировал фанатам новое фото. На данном снимке ведущий запечатлен в бассейне вместе с Мариной Федункив, которую он держал на руках.

«Девочка-сюрприз»: Марина Федункив составила компанию Андрею Малахову в бассейне


Андрей Малахов под снимком написал, что актриса Comedy Woman для команды «Отпуск с Малаховым» стала «девочкой-сюрпризом». Публикация за тринадцать часов собрала свыше 70 тысяч лайков и более 500 комментариев. Компания в данное время находится в Тбилиси, однако почему там оказалась артистка пока неясно. Опередив придирки фанатов, ведущий попросил прощения у супруги: «Наташа, прости». Но, скорей всего, этого было не достаточно, чтобы шокированные фолловеры не начали судачить.

«Девочка-сюрприз»: Марина Федункив составила компанию Андрею Малахову в бассейне


Подписчики считают, что такое поведение актрисы очень некорректно с женатым мужчиной. Некоторые фанаты напротив, понравилась Марина Федункив на руках у Андрея Малахова. Они заявили, что у звёзд могла бы получиться веселая пара.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили в долине Гипанис на Марсе следы
В России стартуют продажи обновленного
Работник фитнес-клуба заявил, что Дмитрий Тарасов
СМИ: Николай Носков находится в тяжелом состоянии
Blackview готовит к продажам сверхзащищенный
Эксперты нашли на голове древней статуи майя
Под Санкт-Петербургом подросток обнаружил останки
«Девочка-сюрприз»: Марина Федункив составила
Xiaomi опубликовала изображения защитного стекла
В Совфеде отреагировали на указ Петра Порошенко
Элина Камирен восхитила пользователей Сети своей
В Башкирии 4-летний ребенок погиб после падения
Конфискованные у коррупционеров средства
«Кадр из кинофильма ужасов»: Полину Гагарину
Хейтеры подозревают Ольгу Бузову в шизофрении
В России вышел в продажу бюджетный смартфон Inoi
Ольга Жарикова категорично заявила, что на
Ольга Бузова насмешила хейтеров и фанатов новой
Под Тулой внедорожник Nissan Qashqai сбил
Ирина Пинчук и Захар Саленко объявили себя парой
Влад Соколовский отказался от алкоголя и решил
Флагман Samsung Galaxy Note 9 вспыхнул в сумке у
Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца
Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта
Скрытая угроза: Ученые из NASA не заметили два
В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi 8
Назван ТОП-5 лучших дизельных авто на рынке России
«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth
Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией
Просмотреть все новости