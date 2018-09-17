АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Скрытая угроза: Ученые из NASA не заметили два приближающихся метеорита

Ученые из NASA заметили 2 астероида лишь после того как они пролетели мимо Земли. Сообщается, что не смотря на то, что была определенная вероятность столкновения, когда 12 сентября небесные тела приблизились к планете, обнаружить их удалось лишь днем позднее.

Скрытая угроза: Ученые из NASA не заметили два приближающихся метеорита


Размеры космического пространства вокруг Земли, наблюдение за которым удается вести постоянно, чрезвычайно малы. Это связано с тем, что ресурсы, необходимые даже для таких наблюдений, не находятся в распоряжении у NASA или любых других наблюдательных станций. В связи с этим некоторые источники утверждают, что небесные тела, которые удалось зафиксировать, являются скорее случайностью, чем закономерностью. Порой такие факты вызывают череду массовых волнений. На текущий момент в NASA работают порядка 20 000 человек, а для полного контроля над космическим пространством им бы потребовалось около 2 миллионов.

Впрочем, даже значительное повышение числа работников космических обсерваторий не может дать уверенности в том, что в будущем мы сможем увидеть приближающийся к Земле объект, находясь при этом на относительно безопасном расстоянии.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:06
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Под Тулой внедорожник Nissan Qashqai сбил
Ирина Пинчук и Захар Саленко объявили себя парой
Влад Соколовский отказался от алкоголя и решил
Флагман Samsung Galaxy Note 9 вспыхнул в сумке у
Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца
Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта
Скрытая угроза: Ученые из NASA не заметили два
В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi 8
Назван ТОП-5 лучших дизельных авто на рынке России
«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth
Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией
Актера из «Убойной силы» Евгения
В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину
Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15
Стеша Маликова показала фанатам младшего брата
Эксперты провели тест-драйв обновленного
В Хабаровске снизились розничные цены на бензин
NАSА готово заплатить почти 16 тысяч долларов за
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за
Ученые предсказали исчезновение овощей на Земле
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые
«Помогите найти»: В Башкирии пропала 32-летняя
Голая Мария Шумакова появилась на обложке журнала
В Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу
Судный день: Нибиру расколет Землю надвое 19
Эксперты описали новый способ взлома iPhone
Hyundai до конца 2018 года презентует новый
На Кубани в ДТП с автобусом пострадали более 20
Просмотреть все новости