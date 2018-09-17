Скрытая угроза: Ученые из NASA не заметили два приближающихся метеорита

Размеры космического пространства вокруг Земли, наблюдение за которым удается вести постоянно, чрезвычайно малы. Это связано с тем, что ресурсы, необходимые даже для таких наблюдений, не находятся в распоряжении у NASA или любых других наблюдательных станций. В связи с этим некоторые источники утверждают, что небесные тела, которые удалось зафиксировать, являются скорее случайностью, чем закономерностью. Порой такие факты вызывают череду массовых волнений. На текущий момент в NASA работают порядка 20 000 человек, а для полного контроля над космическим пространством им бы потребовалось около 2 миллионов.Впрочем, даже значительное повышение числа работников космических обсерваторий не может дать уверенности в том, что в будущем мы сможем увидеть приближающийся к Земле объект, находясь при этом на относительно безопасном расстоянии.