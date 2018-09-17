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В Хабаровске снизились розничные цены на бензин

На АЗС крупных развивающихся представителей рынка Хабаровска произошли определённые изменения. Там довольно резко уменьшились розничные цены на горючее.

В Хабаровске снизились розничные цены на бензин


На автозаправочных станциях НК «Роснефть», а также «Альянс», бензин АИ-92 стал дешевле на 50 копеек. Стоимость данного топлива на сегодняшний день составляет 40 рублей 80 копеек. Такой низкий показатель наблюдался в мае текущего года. Следует заметить, что руководство компании «Ресурс Нефть», известной бюджетными расценками для местных жителей, на сегодняшний день предлагает увеличенные показатели на топливо.

Экспертами отмечается, что эту ситуацию не следует связывать с изменениями расценок на нефть. По всей видимости, меру приняли для приостановки в будущем роста стоимости нефтяного продукта за литр. Немаловажную роль в данном случае также сыграли выборы по региону. Уже после их проведения расценки могут вернуться опять на прежний уровень.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:23
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