«Никаких мышц»: Эвелину Бледанс раскритиковали за снимок в купальнике

На артистке черный раздельный купальник, позволяющий разглядеть фигуру звезды в мельчайших подробностях. Кадр за одиннадцать часов сумел собрать более 30 тысяч отметок «Нравится» и свыше одной тысячи комментариев. Внимательные и придирчивые фолловеры сказали, что ноги актрисы дряблые, так как на них нет мышц. Также они подметили, что артистка невыгодно для своего тела выбрала ракурс для съемки. По их мнению, в таком возрасте подобными съемками не увлекаются.Однако нашлись и те фанаты, которые встали на защиту своей любимицы. Они отметили, что Эвелина Бледанс просто шикарная женщина, при этом находится в отличной форме.