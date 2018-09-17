«Никаких мышц»: Эвелину Бледанс раскритиковали за снимок в купальнике
Эвелина Бледанс в своем микроблоге Instagram обнародовала новую публикацию, на которой она запечатлена в обнимку с неизвестным молодым человеком. Вокруг данного фото между фанатами разгорелись бурные споры.
На артистке черный раздельный купальник, позволяющий разглядеть фигуру звезды в мельчайших подробностях. Кадр за одиннадцать часов сумел собрать более 30 тысяч отметок «Нравится» и свыше одной тысячи комментариев. Внимательные и придирчивые фолловеры сказали, что ноги актрисы дряблые, так как на них нет мышц. Также они подметили, что артистка невыгодно для своего тела выбрала ракурс для съемки. По их мнению, в таком возрасте подобными съемками не увлекаются.
Однако нашлись и те фанаты, которые встали на защиту своей любимицы. Они отметили, что Эвелина Бледанс просто шикарная женщина, при этом находится в отличной форме.
На артистке черный раздельный купальник, позволяющий разглядеть фигуру звезды в мельчайших подробностях. Кадр за одиннадцать часов сумел собрать более 30 тысяч отметок «Нравится» и свыше одной тысячи комментариев. Внимательные и придирчивые фолловеры сказали, что ноги актрисы дряблые, так как на них нет мышц. Также они подметили, что артистка невыгодно для своего тела выбрала ракурс для съемки. По их мнению, в таком возрасте подобными съемками не увлекаются.
Однако нашлись и те фанаты, которые встали на защиту своей любимицы. Они отметили, что Эвелина Бледанс просто шикарная женщина, при этом находится в отличной форме.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:01