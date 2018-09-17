АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

«Никаких мышц»: Эвелину Бледанс раскритиковали за снимок в купальнике

Эвелина Бледанс в своем микроблоге Instagram обнародовала новую публикацию, на которой она запечатлена в обнимку с неизвестным молодым человеком. Вокруг данного фото между фанатами разгорелись бурные споры.

«Никаких мышц»: Эвелину Бледанс раскритиковали за снимок в купальнике


На артистке черный раздельный купальник, позволяющий разглядеть фигуру звезды в мельчайших подробностях. Кадр за одиннадцать часов сумел собрать более 30 тысяч отметок «Нравится» и свыше одной тысячи комментариев. Внимательные и придирчивые фолловеры сказали, что ноги актрисы дряблые, так как на них нет мышц. Также они подметили, что артистка невыгодно для своего тела выбрала ракурс для съемки. По их мнению, в таком возрасте подобными съемками не увлекаются.

«Никаких мышц»: Эвелину Бледанс раскритиковали за снимок в купальнике


Однако нашлись и те фанаты, которые встали на защиту своей любимицы. Они отметили, что Эвелина Бледанс просто шикарная женщина, при этом находится в отличной форме.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Рак можно вылечить золотом
Скандальный бизнесмен Дмитрий Мазепин снова
Елена Хромина задумалась о возвращении на
Элла Суханова выкупила квартиру у бывшего мужа
«Никаких мышц»: Эвелину Бледанс раскритиковали за
Lexus ES запущен на российский рынок в нескольких
Samsung к выпуску готовит смартфон Galaxy Xcover
Арай Чобанян решил увеличить губы
Учёные: Промахи памяти способны нанести ущерб
На ранке России появился новый седан Geely
Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал правду о её
Ученые обвинили планету Нибиру в разрушении
В Санкт-Петербурге на женщину с 8-го этажа упало
Apple: Новые iPhone не будут гнуться и царапаться
Валерия: Обман и измену Иосифу Пригожину не прощу
В Сети появилось первое фото жены Гогена Солнцева
Молодая любовница Ивана Краско собирается
Бруклин Бекхэм выложил фото своей мамы Виктории
Младшая сестра Ольги Бузовой занимается продажей
В Сети показали живые фото смартфона Xiaomi Redmi
В России начались продажи нового
Ярославу Бойко приписывают отцовство пятого
Ольга Рапунцель решила продавать детскую одежду в
Ольга Бузова впервые побывала в Ереване и теперь
OnePlus выпустит современный смарт-телевизор
Ученые обнаружили в долине Гипанис на Марсе следы
В России стартуют продажи обновленного
Работник фитнес-клуба заявил, что Дмитрий Тарасов
СМИ: Николай Носков находится в тяжелом состоянии
Blackview готовит к продажам сверхзащищенный
Просмотреть все новости