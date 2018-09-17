В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

На минувшей неделе компания Xiaomi на страницах китайской социальной сети Weibo опубликовала тизер с изображением части нового смартфона. Теперь в сеть выложили снимки с более детальными элементами устройства Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition. В частности, отчётливо можно рассмотреть под экраном наличие дактилоскопического датчика и кнопки на правой стороне.В верхней части защитного стекла имеется вырез под громкоговоритель, это косвенно подтверждает, что у экрана будет «чёлка», также здесь есть датчики и камеры. Дебют нового девайса Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition состоится совсем скоро - 19 сентября, одновременно разработчики представят и новый Xiaomi Mi 8 Youth Edition.