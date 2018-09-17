Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth показали на фото в Сети
Смартфон версии Mi 8 Youth компании Xiaomi производители должны анонсировать 19 сентября. Между тем несколько раньше ряд характеристик нового устройства «засветились» уже на живом снимке меню настроек модели.
Пункт «О телефоне» указывает на наличие ОЗУ - 4 Гб, ПЗУ - 64 Гб, ОС Android 8.1 (версия MIUI 10 Global). Основой версии Mi 8 Youth является восьмиядерный чипсет - 2,2 ГГц. Из снимка меню настроек видно, что новая версия смартфона Xiaomi с номером M1808D2TG получила кодовое название «Platina».
Тыльная панель гаджета содержит горизонтальный блок камеры. Под ним в центре устройства размещается сканер дактилоскопии. Дебют версии Mi 8 Youth должен состояться 19 сентября.
Пункт «О телефоне» указывает на наличие ОЗУ - 4 Гб, ПЗУ - 64 Гб, ОС Android 8.1 (версия MIUI 10 Global). Основой версии Mi 8 Youth является восьмиядерный чипсет - 2,2 ГГц. Из снимка меню настроек видно, что новая версия смартфона Xiaomi с номером M1808D2TG получила кодовое название «Platina».
Тыльная панель гаджета содержит горизонтальный блок камеры. Под ним в центре устройства размещается сканер дактилоскопии. Дебют версии Mi 8 Youth должен состояться 19 сентября.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15