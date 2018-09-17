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Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth показали на фото в Сети

Смартфон версии Mi 8 Youth компании Xiaomi производители должны анонсировать 19 сентября. Между тем несколько раньше ряд характеристик нового устройства «засветились» уже на живом снимке меню настроек модели.

Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth показали на фото в Сети


Пункт «О телефоне» указывает на наличие ОЗУ - 4 Гб, ПЗУ - 64 Гб, ОС Android 8.1 (версия MIUI 10 Global). Основой версии Mi 8 Youth является восьмиядерный чипсет - 2,2 ГГц. Из снимка меню настроек видно, что новая версия смартфона Xiaomi с номером M1808D2TG получила кодовое название «Platina».

Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth показали на фото в Сети


Тыльная панель гаджета содержит горизонтальный блок камеры. Под ним в центре устройства размещается сканер дактилоскопии. Дебют версии Mi 8 Youth должен состояться 19 сентября.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15
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