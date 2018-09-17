Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15 лет моложе
Английские ученые выяснили причину молодости населения. Оказывается, благодаря регулярному сексу человек лучше себя чувствует и выглядит на 15 лет моложе, чем есть на самом деле.
В опросе приняли участие около тысячи взрослых людей, и проводили его в нескольких городах Англии. В результате проанализированных ответов ученым удалось выяснить, что одной из причин хорошего самочувствия и моложавости является регулярное занятие сексом.
Экспертам и генетикам всего мира до сих пор не удается на 100% выяснить истинную причину сохранения молодости и красоты в преклонном возрасте. Но авторам данного эксперимента стало понятно, что только любовь к себе, забота о себе и способность наслаждаться жизнью помогают сохранить гармонию в душе. А, как известно, если человек молод душой, то это обязательно отражается и на его внешнем облике.
В опросе приняли участие около тысячи взрослых людей, и проводили его в нескольких городах Англии. В результате проанализированных ответов ученым удалось выяснить, что одной из причин хорошего самочувствия и моложавости является регулярное занятие сексом.
Экспертам и генетикам всего мира до сих пор не удается на 100% выяснить истинную причину сохранения молодости и красоты в преклонном возрасте. Но авторам данного эксперимента стало понятно, что только любовь к себе, забота о себе и способность наслаждаться жизнью помогают сохранить гармонию в душе. А, как известно, если человек молод душой, то это обязательно отражается и на его внешнем облике.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:02