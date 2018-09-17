АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15 лет моложе

Английские ученые выяснили причину молодости населения. Оказывается, благодаря регулярному сексу человек лучше себя чувствует и выглядит на 15 лет моложе, чем есть на самом деле.

Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15 лет моложе


В опросе приняли участие около тысячи взрослых людей, и проводили его в нескольких городах Англии. В результате проанализированных ответов ученым удалось выяснить, что одной из причин хорошего самочувствия и моложавости является регулярное занятие сексом.

Экспертам и генетикам всего мира до сих пор не удается на 100% выяснить истинную причину сохранения молодости и красоты в преклонном возрасте. Но авторам данного эксперимента стало понятно, что только любовь к себе, забота о себе и способность наслаждаться жизнью помогают сохранить гармонию в душе. А, как известно, если человек молод душой, то это обязательно отражается и на его внешнем облике.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth
Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией
Актера из «Убойной силы» Евгения
В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину
Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15
Стеша Маликова показала фанатам младшего брата
Эксперты провели тест-драйв обновленного
В Хабаровске снизились розничные цены на бензин
NАSА готово заплатить почти 16 тысяч долларов за
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за
Ученые предсказали исчезновение овощей на Земле
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые
«Помогите найти»: В Башкирии пропала 32-летняя
Голая Мария Шумакова появилась на обложке журнала
В Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу
Судный день: Нибиру расколет Землю надвое 19
Эксперты описали новый способ взлома iPhone
Hyundai до конца 2018 года презентует новый
На Кубани в ДТП с автобусом пострадали более 20
Фото экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова с
Эксперты признали iPhone XR самым
В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали 15
Максим Галкин показал приключения Гарри и Лизы в
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 с
Аналитики: Доллар подешевеет на этой неделе до 67
В Египте обнаружили древнюю статую эпохи Птолемеев
Составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов в мире
"Брутальный мачо": Евгений Петросян сменил имидж
Просмотреть все новости