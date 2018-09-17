Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15 лет моложе

В опросе приняли участие около тысячи взрослых людей, и проводили его в нескольких городах Англии. В результате проанализированных ответов ученым удалось выяснить, что одной из причин хорошего самочувствия и моложавости является регулярное занятие сексом.Экспертам и генетикам всего мира до сих пор не удается на 100% выяснить истинную причину сохранения молодости и красоты в преклонном возрасте. Но авторам данного эксперимента стало понятно, что только любовь к себе, забота о себе и способность наслаждаться жизнью помогают сохранить гармонию в душе. А, как известно, если человек молод душой, то это обязательно отражается и на его внешнем облике.