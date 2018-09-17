В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5 снизилась до 8600 рублей

Смартфон продается в нескольких цветовых гаммах, в том числе розовой, черной, золотой и голубой. 8-ми ядерный процессор устройства Snapdragon 450 дополняется 3 Гб оперативной памяти, а также 32 Гб внутренней. Также устройство оснащено 12-ти и 5-ти мегапиксельными камерами, батареей емкостью 3300 мАч и достаточно популярной на данный момент операционной системой Android 8.1 Oreo.Официальных заявлений разработчиков касательно причин столь резкого снижения цен пока не поступало. Впрочем, вероятно, это обосновано временным снижением популярности этой модели на рынке смартфонов. В данном ценовом сегменте смартфон вполне может претендовать на звание одного из лучших, с учетом того, что ранее конкурировал с более дорогими моделями.