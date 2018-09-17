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"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
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"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone

Эксперты провели опрос среди поклонников современных гаджетов и выяснили, что новые смартфоны от Apple не впечатлили потенциальных покупателей. 50% опрошенных не хотят новые iPhone.

"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone


На днях состоялась официальная презентация флагманских смартфонов от Apple. Представители компании показали три новых девайса, которым предстоит бороться за лидерство на рынке. На данный момент мнения пользователей разошлись. Некоторые считают iPhone XR, XS и XS Max вершиной технологической мысли, другие же назвали новинки посредственными. По их мнению, производитель не сумел удивить покупателя. Топовые гаджеты не предлагают ничего нового, а их внешний вид копирует предшественников. При этом цена на них вышла за психологический порог в 1 000 долларов США. По результатам опроса, 50% покупателей не хотят новые iPhone, а ещё 10% пожелали продолжить пользоваться моделями, купленными в прошлые годы. Наиболее популярным среди новинок стал iPhone XS Max, за него проголосовали 18%. За XR и XS отдали свои голоса по 11% пользователей.

"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone


Специалисты уверяют, основные изменения в новых смартфонах из Купертино связаны с технической стороной. Процессор A12 Bionic уже вскоре сможет полностью раскрыть свой потенциал. Именно благодаря ему инженеры смогли сделать экраны аппаратов столь большими, ведь он существенно экономит заряд аккумулятора.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:20
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