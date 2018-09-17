Юлия Барановская разочаровала фанатов фотографией без макияжа
Подписчики Юлии Барановской испугались, увидев на лице своего кумира странные пигментные пятна. Дело в том, что российская телеведущая разместила в Instagram фотографию, на которой она предстала без макияжа на лице. О своем недовольстве фанаты Барановской сообщили девушке в комментариях.
Многие недоумевали, зачем вообще было опубликовывать такую неудачную, по их мнению, фотографию. Другие заметили, что пигментация появилась в результате возрастных изменений, поэтому Барановской посоветовали срочно посетить косметолога.
Через некоторое время Юлия Барановская опубликовала в Instagram новый фотоснимок. Он был сделан, когда телеведущая находилась в гостях у своей подруги. На этот раз пятен фанаты не разглядели, ведь девушка нанесла на лицо макияж. Однако старую фотографию с возрастной пигментацией Барановская удалять не стала, показав, что она, как и другие люди, может иметь недостатки.
Многие недоумевали, зачем вообще было опубликовывать такую неудачную, по их мнению, фотографию. Другие заметили, что пигментация появилась в результате возрастных изменений, поэтому Барановской посоветовали срочно посетить косметолога.
Через некоторое время Юлия Барановская опубликовала в Instagram новый фотоснимок. Он был сделан, когда телеведущая находилась в гостях у своей подруги. На этот раз пятен фанаты не разглядели, ведь девушка нанесла на лицо макияж. Однако старую фотографию с возрастной пигментацией Барановская удалять не стала, показав, что она, как и другие люди, может иметь недостатки.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Вчера, 23:31