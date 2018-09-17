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«Кадр из кинофильма ужасов»: Полину Гагарину раскритиковали фанаты за новое фото

Полина Гагарина в своем аккаунте Instagram обнародовала новое фото. Фанаты раскритиковали певицу за ее образ из «кинофильма ужасов».

«Кадр из кинофильма ужасов»: Полину Гагарину раскритиковали фанаты за новое фото


На публикации артистка изображена стоя возле блестящего автомобиля. Для снимка звезда выбрала леопардовую юбку, черную блузу, темные очки и небольшую сумку черного цвета. Под кадром знаменитость поделилась радостью, навеянной сентябрьскими солнечными деньками. Пост за сутки сумел собрать свыше 132 тысяч лайков и более одной тысячи комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.

«Кадр из кинофильма ужасов»: Полину Гагарину раскритиковали фанаты за новое фото


Позиция Полины Гагариной понравилась подписчикам, однако выбранный ею образ некоторые из них не поняли. Поклонники раскритиковали исполнительницу песен, всегда отличавшуюся хорошим вкусом, за юбку леопардовой расцветки, которая «давно вышла из моды». Некоторые фанаты даже сравнили публикацию артистки с кадром из кинофильма ужасов.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:13
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