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В Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу на тротуаре

16 сентября примерно в 13.10 в Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу. Инцидент, вероятно, произошел по вине водителя, движущегося по тротуару.

В Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу на тротуаре


Как сообщают источники, водитель припарковался на пешеходном тротуаре, затем пошел куда-то. По возвращению владелец автомобиля начал маневрировать, чтобы съехать на трассу, однако, сдавая назад, не заметил проходящую мимо девочку. В результате произошел инцидент, в ходе которого заднее колесо автомобиля наехало на ногу девочки. По заявлению очевидца, девочка после случившегося, кричала, держась за ногу какое – то время. Свидетель рекомендует водителям, нарушающим правила, по крайней мере, смотреть по сторонам.

Состояние девочки на текущий момент остается неизвестным, однако, по заявлениям очевидцев, вскоре после ДТП на место происшествия прибыли представители полиции.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:02
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