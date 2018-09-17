В Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу на тротуаре

Как сообщают источники, водитель припарковался на пешеходном тротуаре, затем пошел куда-то. По возвращению владелец автомобиля начал маневрировать, чтобы съехать на трассу, однако, сдавая назад, не заметил проходящую мимо девочку. В результате произошел инцидент, в ходе которого заднее колесо автомобиля наехало на ногу девочки. По заявлению очевидца, девочка после случившегося, кричала, держась за ногу какое – то время. Свидетель рекомендует водителям, нарушающим правила, по крайней мере, смотреть по сторонам.Состояние девочки на текущий момент остается неизвестным, однако, по заявлениям очевидцев, вскоре после ДТП на место происшествия прибыли представители полиции.