«Помогите найти»: В Башкирии пропала 32-летняя беременная девушка
Родственники в Башкирии ищут 32-летнюю женщину, которая бесследно исчезла. Женщина находится где-то на седьмом месяце беременности.
Девушку в последний раз видели 10 сентября в дневное время. Она неделю назад ушла из дома своей бабушки и в итоге пропала без вести. Пока на связь женщина не выходила. В соцсети родственники пишут, что у женщины с собой был мобильный телефон чёрной расцветки с красной каемкой. С собой документы пропавшая не брала. Она в день исчезновения была одета в мокасины, черные брюки, а также светло-коричневую кожаную куртку. Среди основных примет стоит выделить: рост 168-171 см, зеленые глаза, прическа каре, светлые волосы. На правой руке девушки имеется татуировка: «l love you».
Все, кто знает о местонахождении девушки, могут позвонить в отделение полиции.
Девушку в последний раз видели 10 сентября в дневное время. Она неделю назад ушла из дома своей бабушки и в итоге пропала без вести. Пока на связь женщина не выходила. В соцсети родственники пишут, что у женщины с собой был мобильный телефон чёрной расцветки с красной каемкой. С собой документы пропавшая не брала. Она в день исчезновения была одета в мокасины, черные брюки, а также светло-коричневую кожаную куртку. Среди основных примет стоит выделить: рост 168-171 см, зеленые глаза, прическа каре, светлые волосы. На правой руке девушки имеется татуировка: «l love you».
Все, кто знает о местонахождении девушки, могут позвонить в отделение полиции.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:16