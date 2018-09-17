«Помогите найти»: В Башкирии пропала 32-летняя беременная девушка

Девушку в последний раз видели 10 сентября в дневное время. Она неделю назад ушла из дома своей бабушки и в итоге пропала без вести. Пока на связь женщина не выходила. В соцсети родственники пишут, что у женщины с собой был мобильный телефон чёрной расцветки с красной каемкой. С собой документы пропавшая не брала. Она в день исчезновения была одета в мокасины, черные брюки, а также светло-коричневую кожаную куртку. Среди основных примет стоит выделить: рост 168-171 см, зеленые глаза, прическа каре, светлые волосы. На правой руке девушки имеется татуировка: «l love you».Все, кто знает о местонахождении девушки, могут позвонить в отделение полиции.