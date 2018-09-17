NАSА готово заплатить почти 16 тысяч долларов за 70-дневный постельный режим

Авторы исследования в течение 70 дней будут наблюдать за «отдыхающим» и фиксировать все его показатели, пока он находится в горизонтальном положении. Ученым понадобится изучить уровень расхода энергии, уровень калорийности пищи, пульс и кровяное давление, костную массу, а также уровень психологической нагрузки на подопытного. В данном случае нужно понимать, как именно человеческий организм справится с условиями отсутствия гравитации в такой длительный период времени.Такое исследование покажет экспертам, как организм человека приспосабливается к постоянному горизонтальному положению, ведь в космосе вертикальное положение достигается крайне редко. Это поможет разработать методы, облегчающие космонавтам жизнь в отсутствии привычного притяжения.Однако многим такая перспектива эксперимента может показаться весьма привлекательной, но ученые уверяют любителей поваляться в постели, что данный эксперимент не для всех, и является достаточно серьезным. Ведь даже душ придется принимать лежа. Особенно это может повлиять на психику испытуемого, поэтому прежде, чем соглашаться принимать «постельный режим», нужно четко понимать какие последствия это может вызвать для человека в целом.