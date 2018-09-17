Ученые предсказали исчезновение овощей на Земле

Впервые анализ проводился с систематическим подходом. Ранее ученые не исследовали, какое влияние оказывают смена климата и экологическая обстановка на производство и качество таких овощных культур, как бобовые, листовые и томаты.Специалисты изучили статистические данные, собираемые с 1975 года, более 40 стран. Оказалось, что концентрация парниковых газов, дефицит воды и рост температуры в результате глобального потепления в совокупности могут привести к сокращению производства овощных культур.Более того, если климатическая картина начнет стремительно ухудшаться, то в будущем на Земле может не оказаться овощей. Для человечества это обернется ухудшением здоровья, ведь многие овощные культуры являются главными источниками жизненно необходимых витаминов и микроэлементов.