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Ученые предсказали исчезновение овощей на Земле

Британские ученые предупредили человечество о скором исчезновении большей части овощных культур. Проведя исследование, специалисты лондонского государственного университета пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к дефициту воды, а это в свою очередь отразится на исчезновении сельскохозяйственной продукции.

Ученые предсказали исчезновение овощей на Земле


Впервые анализ проводился с систематическим подходом. Ранее ученые не исследовали, какое влияние оказывают смена климата и экологическая обстановка на производство и качество таких овощных культур, как бобовые, листовые и томаты.

Специалисты изучили статистические данные, собираемые с 1975 года, более 40 стран. Оказалось, что концентрация парниковых газов, дефицит воды и рост температуры в результате глобального потепления в совокупности могут привести к сокращению производства овощных культур.

Более того, если климатическая картина начнет стремительно ухудшаться, то в будущем на Земле может не оказаться овощей. Для человечества это обернется ухудшением здоровья, ведь многие овощные культуры являются главными источниками жизненно необходимых витаминов и микроэлементов.

 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:32
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