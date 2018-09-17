АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой

Татьяна Артемьева, являющаяся первой супругой Владимира Кузьмина, впервые дала интервью. Она поведала об изменах бывшего мужа, об их детях и о конфликте с Примадонной.

«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой


По словам Татьяны Борисовны, брак с певцом был «ужасной каторгой», так как муж постоянно изменял ей и злоупотреблял алкоголем. Она долго терпела выходки артиста, при этом обеспечивала тогда еще начинающего музыканта. В браке с Владимиром Кузьминым у нее родились 3-е детей, 2-е из которых погибли. По словам поэтессы, исполнитель песен «уничтожал» членов семьи своей патологической жадностью. Татьяна Артемьева рассказала и об изменах Владимира Борисовича, а именно о его романе с Аллой Борисовной. Однажды она позвонила супругу во время гастролей и просила его помочь дочке Соне снять дачу. Певец ответил, что у него на это нет денег. Татьяна Борисовна поинтересовалась у него - «Пугачиха» тебя разоряет?». Но с другого телефона раздался хохот, так как трубку взяла Примадонна и спросила: «Ты кто такая?»

«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой


Однако причиной их развода являлся не роман с Аллой Пугачевой, а то, что от артиста была беременна Ирина Мильцина. Сейчас экс-супруг присылает Татьяне Артемьевой на ее содержание по 30 000 рублей в месяц, что катастрофически мало. Поэтессе финансово помогает младший сын, и Соня Кузьмина, которая стремится стать певицей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Под Тулой внедорожник Nissan Qashqai сбил
Ирина Пинчук и Захар Саленко объявили себя парой
Влад Соколовский отказался от алкоголя и решил
Флагман Samsung Galaxy Note 9 вспыхнул в сумке у
Мариана Петря все-таки отбила Валеру Блюменкранца
Компания Clubturbo создаст Lada Vesta для дрифта
Скрытая угроза: Ученые из NASA не заметили два
В Сети появились снимки смартфона Xiaomi Mi 8
Назван ТОП-5 лучших дизельных авто на рынке России
«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8 Youth
Алена Водонаева вспомнила о дружбе с Ксенией
Актера из «Убойной силы» Евгения
В Красноярске разыскивают пропавшего мужчину
Ученые: Регулярный секс помогает выглядеть на 15
Стеша Маликова показала фанатам младшего брата
Эксперты провели тест-драйв обновленного
В Хабаровске снизились розничные цены на бензин
NАSА готово заплатить почти 16 тысяч долларов за
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за
Ученые предсказали исчезновение овощей на Земле
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые
«Помогите найти»: В Башкирии пропала 32-летняя
Голая Мария Шумакова появилась на обложке журнала
В Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу
Судный день: Нибиру расколет Землю надвое 19
Эксперты описали новый способ взлома iPhone
Hyundai до конца 2018 года презентует новый
На Кубани в ДТП с автобусом пострадали более 20
Просмотреть все новости