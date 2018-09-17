«Ты кто такая»: Первая жена Владимира Кузьмина рассказала о конфликте с Аллой Пугачевой

По словам Татьяны Борисовны, брак с певцом был «ужасной каторгой», так как муж постоянно изменял ей и злоупотреблял алкоголем. Она долго терпела выходки артиста, при этом обеспечивала тогда еще начинающего музыканта. В браке с Владимиром Кузьминым у нее родились 3-е детей, 2-е из которых погибли. По словам поэтессы, исполнитель песен «уничтожал» членов семьи своей патологической жадностью. Татьяна Артемьева рассказала и об изменах Владимира Борисовича, а именно о его романе с Аллой Борисовной. Однажды она позвонила супругу во время гастролей и просила его помочь дочке Соне снять дачу. Певец ответил, что у него на это нет денег. Татьяна Борисовна поинтересовалась у него - «Пугачиха» тебя разоряет?». Но с другого телефона раздался хохот, так как трубку взяла Примадонна и спросила: «Ты кто такая?»Однако причиной их развода являлся не роман с Аллой Пугачевой, а то, что от артиста была беременна Ирина Мильцина. Сейчас экс-супруг присылает Татьяне Артемьевой на ее содержание по 30 000 рублей в месяц, что катастрофически мало. Поэтессе финансово помогает младший сын, и Соня Кузьмина, которая стремится стать певицей.