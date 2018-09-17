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Эксперты описали новый способ взлома iPhone

Специалисты в области IT-безопасности выявили новый способ взлома iPhone. Они обнаружили эксплойт вэб-код, несущий серьёзную угрозу для "яблочной" продукции.

Эксперты описали новый способ взлома iPhone


О существующей уязвимости поведал Сабри Хаддуш, профессионал, специализирующийся на мобильной операционной системе iOS. Он занимается поиском её уязвимостей и недавно обнаружил новую угрозу. Как оказалось, в Сети уже имеется эксплойт вэб-код, поражающий структуру ОС от Apple. Он распространяется через социальные сети в виде ссылок, будучи зашифрованным в информации, не вызывающей опасения. Как только вредонос проникает в устройство и распаковывается, он начинает атаковать его. На данный момент избежать поражения нет возможности, так как программисты из Купертино не приготовили защитный апдейт. Принцип работы вируса заключается в обмане защитных программ и перезагрузке аппарата, после которой он берёт управление над ним на себя. В таком случае iPhone либо заражается шпионским приложением, либо выходит из строя.

По словам специалиста, эксплойт вэб-код одинаково действует и на iOS 11, и на iOS 12. Тем не менее, в зоне риска находятся лишь владельцы флагманских гаджетов, пользующихся браузером Safari. Уже в скором времени сотрудники Apple постараются устранить обнаруженную уязвимость.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 09:40
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