Эксперты описали новый способ взлома iPhone

О существующей уязвимости поведал Сабри Хаддуш, профессионал, специализирующийся на мобильной операционной системе iOS. Он занимается поиском её уязвимостей и недавно обнаружил новую угрозу. Как оказалось, в Сети уже имеется эксплойт вэб-код, поражающий структуру ОС от Apple. Он распространяется через социальные сети в виде ссылок, будучи зашифрованным в информации, не вызывающей опасения. Как только вредонос проникает в устройство и распаковывается, он начинает атаковать его. На данный момент избежать поражения нет возможности, так как программисты из Купертино не приготовили защитный апдейт. Принцип работы вируса заключается в обмане защитных программ и перезагрузке аппарата, после которой он берёт управление над ним на себя. В таком случае iPhone либо заражается шпионским приложением, либо выходит из строя.По словам специалиста, эксплойт вэб-код одинаково действует и на iOS 11, и на iOS 12. Тем не менее, в зоне риска находятся лишь владельцы флагманских гаджетов, пользующихся браузером Safari. Уже в скором времени сотрудники Apple постараются устранить обнаруженную уязвимость.