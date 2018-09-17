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Судный день: Нибиру расколет Землю надвое 19 сентября

По заявлениям уфологов, Земля может расколоться на 2 части 19 сентября. Такая информация появилась после расшифровки некоторых данных, исходя из которых есть определенный шанс столкновения мистической планеты Нибиру с нашей.

Судный день: Нибиру расколет Землю надвое 19 сентября


Уфологи не уточняют, какие именно данные были ими расшифрованы и насколько источники достоверны, однако, по заявлениям некоторых ученых, Земля действительно может расколоться. Если какое-то достаточно крупное небесное тело или атомная бомба столкнется с Землей при определенных условиях, раскол возможен. Стоит отметить, что уфологии уже длительный период времени упоминают о Нибиру, впрочем чаще всего бездоказательно.

Со стороны ученых на текущий момент не поступало никаких сообщений касательно существования небесного тела, не говоря о его приближении к планете. Тем не менее, если скорость Нибиру будет выше, чем прогнозируют ученые, которые верят в возможность ее существования, есть вероятность того, что обнаружить ее приближение не удастся вплоть до видимости с поверхности Земли.

 
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В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:52
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