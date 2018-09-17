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Стеша Маликова показала фанатам младшего брата Марка

Стефания Маликова в этом году стала старшей сестрой. Дочь Дмитрия Маликова в своем микроблоге Instagram продемонстрировала фанатам новое фото, на котором запечатлена вместе со своим младшем братом Марком и двоюродным братом.

Стеша Маликова показала фанатам младшего брата Марка


В январе 2018 года у Елены и Дмитрия Маликовых родился сын Марк. Супруги длительное время скрывали, что вынашивает им ребенка суррогатная мать. Об этом не знала и их старшая дочка Стефания Маликова, что для нее стало приятным сюрпризом. Студентка МГИМО время от времени публикует в своем аккаунте видео и снимки с Марком, что радует ее фанатов. Накануне дочь Дмитрия Маликова поделилась новыми публикациями. На фото видно, как Стефания Маликова вместе со своим двоюродным братом нянчатся с малышом.

Стеша Маликова показала фанатам младшего брата Марка


Пост в течение десяти часов собрал свыше 20 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев. Фолловеры писали, что Маликовы очень дружная и интеллигентная семья. Подписчики заметили, что младший брат Стефании Маликовой очень похож на маму - Елену Маликову.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:49
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