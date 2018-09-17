На Кубани в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек

Транспортное средство в ходе дорожно-транспортн6ого происшествия вылетело с автодороги в лесополосу. Как стало известно, 22 пассажира и водитель в итоге были доставлены в медицинские учреждения Павловского, а также Ленинградского района. В автобусе всего находилось сорок человек. Данная информация передана представителями пресс-службы ГУ МВД Российской Федерации по Краснодарскому краю. В настоящее время на месте происшествия осуществляет работу группа спасателей. Оставшихся пассажиров доставили в станицу Ленинградскую. На данный момент с перевозчиком решается вопрос о доставке людей в пункт назначения.Все, кто нуждается в психологической помощи, имеют возможность общения с психологом. Представители пресс-службы МЧС РФ по Краснодарскому краю передали, что к ликвидации последствий данной аварии привлекли 29 человек, а также 10 единиц техники.