В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

Авария произошла прошлой ночью в Мамонтовском районе на автотрассе "Буканское-Ребриха--Павловск". ДТП случилось с автобусом марки Setra. Транспортное средство опрокинулось в кювет на бок. Пока не ясно, по какой именно причине водитель автобуса не справился с управлением ТС. При этом транспортное средство отбросило на левую сторону автомобильной дороги, на встречную полосу движения. Она в тот момент оказалась свободна. Инцидент закончился в итоге падением пассажирского автобуса на противоположной обочине.В настоящее время отсутствует информация о 15 пострадавших во время этого ДТП. Они все получили в районной больнице требуемую медицинскую помощь. В автобусе всего находились 42 пассажира. Данный инцидент продолжают расследовать сотрудники дорожной полиции, выясняя при этом все детали произошедшего.