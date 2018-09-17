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В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

В Алтайском крае вследствие произошедшего ДТП с автобусом множество пассажиров получили травмы. Представители районного ГУ МВД отмечают, что в происшествии пострадало не меньше 15 человек.

В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали 15 человек


Авария произошла прошлой ночью в Мамонтовском районе на автотрассе "Буканское-Ребриха--Павловск". ДТП случилось с автобусом марки Setra. Транспортное средство опрокинулось в кювет на бок. Пока не ясно, по какой именно причине водитель автобуса не справился с управлением ТС. При этом транспортное средство отбросило на левую сторону автомобильной дороги, на встречную полосу движения. Она в тот момент оказалась свободна. Инцидент закончился в итоге падением пассажирского автобуса на противоположной обочине.

В настоящее время отсутствует информация о 15 пострадавших во время этого ДТП. Они все получили в районной больнице требуемую медицинскую помощь. В автобусе всего находились 42 пассажира. Данный инцидент продолжают расследовать сотрудники дорожной полиции, выясняя при этом все детали произошедшего.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:16
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