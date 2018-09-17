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Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 с анонсированным Google Pixel 3XL

Специалисты проанализировали смартфоны Samsung Galaxy Note 9 и Google Pixel 3XL и сравнили их. Благодаря их выводам потенциальные покупатели могут понять, какой гаджет им более подходит.

Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 с анонсированным Google Pixel 3XL


Смартфон Samsung Galaxy Note 9 уже доступен покупателям, его технические характеристики известны и опробованы. Тем не менее, рынок не заканчивается лишь на южнокорейской продукции и многие ожидают выхода других флагманов, и среди них Google Pixel 3XL. Данная модель может оказаться не менее интересной, тем более о ней уже известно немало. Эксперты постарались сравнить обе новинки и помочь пользователям определиться с выбором.

В первую очередь они обратили внимание на процессор. Оба гаджета создавались на основе Snapdragon 845, но в некоторых регионах мира аппарату от Samsung предстоит работать на Exynos 9810. По объёму оперативной памяти выигрывает кандидат из Южной Кореи, так как в топовом исполнении её количество достигнет 8 ГБ, а у его оппонента эта цифра вдвое ниже, хотя есть вероятность выхода версии с 6 Гб ОЗУ. Более выгодно смотрится Samsung Galaxy Note 9 и для любителей фотографии, так как у него двойная камера, а у Google Pixel 3XL установлен одиночный модуль.

Преимущество же американского Google Pixel 3XL заключается в его заводском статусе. Все обновления и улучшения мобильной операционной системы Android проявят себя с лучшей стороны именно на этом аппарате. Кроме того, он окажется дешевле. Разница может составить до 150 долларов США.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 09:14
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