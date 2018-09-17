Hyundai до конца 2018 года презентует новый «премиальный» седан Genesis G90

Из фото концепта видно, что на авто установили видоизмененную решетку радиатора, которую выполнили в стиле Genesis Essentia. Рестайлинговая версия седана получила, обновленный передний бампер, узкую головную оптику, полоску LED повторителей стоп-сигнала на задних фонарях. Габаритные размеры достались новой модели от Genesis старого поколения. Они в стандартной комплектации составляют 5205х1915х1495 мм. При этом колесная база достигает 3 160 мм. Удлинённая версия Genesis G90 2019 в длину имеет 5 495 мм. Колёсная база равна 3 450 мм. Данный четырехдверный седан в движение будет приводить битурбированный 3,3-литровый шестицилиндровый мотор на 370 лошадей или 3,8/5,0 -литровые «атмосферники» на 315 и 425 лошадиных сил соответственно. Силовые агрегаты будут работать вместе с автоматической 10-позиционной КПП. В авто используется полный либо задний привод.Пока не уточняется стоимость новой версии Genesis G90. Цена на премиальную версию прошлой генерации в России начинается от 4,775 млн руб.