Аналитики: Доллар подешевеет на этой неделе до 67 рублей

Центробанк в процессе заседания принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процента, в результате чего она составит 7,5 процента. На рынке данное решение было воспринято одобрительно, после чего на Московской бирже рубль отыграл часть потерь, укрепившись на отметке без малого 68 рублей за один доллар. Также положительное влияние на российскую валюту оказало решение регулятора продлить до начала 2019 года приостановку приобретения для Министерства финансов долларов по праву бюджета на открытом рынке.Согласно принятым мерам, российские аналитики спрогнозировали удешевление курса доллара в среднем на 1 рубль. Подешевеет американская валюта к началу следующей недели.