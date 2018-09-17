АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Аналитики: Доллар подешевеет на этой неделе до 67 рублей

Аналитики прогнозируют снижение курса доллара до 67 рублей. В минувшую пятницу состоялось заседание совета директоров Центробанка, где и стало известно о том, что доллар подешевеет на этой неделе.

Аналитики: Доллар подешевеет на этой неделе до 67 рублей


Центробанк в процессе заседания принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процента, в результате чего она составит 7,5 процента. На рынке данное решение было воспринято одобрительно, после чего на Московской бирже рубль отыграл часть потерь, укрепившись на отметке без малого 68 рублей за один доллар. Также положительное влияние на российскую валюту оказало решение регулятора продлить до начала 2019 года приостановку приобретения для Министерства финансов долларов по праву бюджета на открытом рынке.

Согласно принятым мерам, российские аналитики спрогнозировали удешевление курса доллара в среднем на 1 рубль. Подешевеет американская валюта к началу следующей недели.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 09:04
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за
Ученые предсказали исчезновение овощей на Земле
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые
«Помогите найти»: В Башкирии пропала 32-летняя
Голая Мария Шумакова появилась на обложке журнала
В Ставрополье водитель наехал школьнице на ногу
Судный день: Нибиру расколет Землю надвое 19
Эксперты описали новый способ взлома iPhone
Hyundai до конца 2018 года презентует новый
На Кубани в ДТП с автобусом пострадали более 20
Фото экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова с
Эксперты признали iPhone XR самым
В Алтайском крае в ДТП с автобусом пострадали 15
Максим Галкин показал приключения Гарри и Лизы в
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 с
Аналитики: Доллар подешевеет на этой неделе до 67
В Египте обнаружили древнюю статую эпохи Птолемеев
Составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов в мире
"Брутальный мачо": Евгений Петросян сменил имидж
В Оренбургской области мужчина сгорел заживо при
В Сан-Бернардино зафиксировано два НЛО на фоне
Dongfeng объявили о старте продаж нового
Samsung готовит к выходу среднебюджетный смартфон
Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Эверст с
Известный блогер раскритиковал ресторан Ольги
Google удалённо изменил настройки на смартфонах с
Алексей Учитель запланировал съемки кинофильма о
Samsung Galaxy S9 подешевел на 20 000 рублей
Ученые: Молочный чертополох поможет сохранить
Просмотреть все новости