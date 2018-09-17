Составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов в мире

При выборе автомобиля каждый его потенциальный владелец хочет быть уверен в том, что транспортное средство не подведет его в любое время года. От жары и зноя спасти водителя и пассажиров могут открытые окна или кондиционер, но вот в зимний период на дорогах может быть множество опасностей. Журналисты издания «Дни24» составили перечень самых надежных кроссоверов.



Kia Sportage



Автомобиль Kia Sportage был презентован в минувшем году, но почти сразу стал одним из самых надежных кроссоверов по мнению западных экспертов. Он работает на базе силового агрегата на 1,7 литра при мощности в 155 лошадиных сил. В первую очередь водителей порадует небольшой расход топлива, так как на 100 километров пути требуется всего 4,7 литра бензина. В России кроссовер доступен также в версии с дизельным мотором, который еще лучше подходит для заснеженных трас. В зимнее время кроссовер ведет себя на дороге уверенно, имея относительно большой клиренс в 17 сантиметров. Кроме того, адаптивная подвеска, подстраивающаяся под особенности дорожного покрытия, также существенно облегчает процесс движения. Салон Kia Sportage располагает системой подогрева на две зоны, ввиду чего у водителя не будет возникать споров с пассажирами по поводу температуры в салоне. Конструкция внедорожника выполнена таким образом, что автомобиль отлично входит в повороты и держится на трассе уверенно, обеспечивая полную безопасность сидящих внутри.



Volvo XC60



Данный автомобиль был презентован два года назад в своей первой вариации, но не теряет актуальности по сей день. Под капотом у него располагается мотор на 2 литра и мощностью в 190 лошадиных сил. До 100 километров транспортное средство разгоняется всего за 8,4 секунды. Среди его особенностей стоит выделить качественную систему безопасности, актуальную и сейчас. В ее состав входят несколько датчиков приближения, три подушки и универсальные ремни, которые срабатывают значительно быстрее аналоговых. Максимальная скорость транспортного средства составляет 205 километров в час, после чего в модели активируется блокиратор. На 100 километров пути автомобиль расходует всего 5,5 литра топлива. Эксперты отмечают, что после презентации серии не было зафиксировано ни одного отзыва. Кроме того, автомобили от компании Volvo всегда отличались выносливостью и многими другими положительными характеристиками, ввиду чего могут прослужить долгие годы.



Hyundai Tucson



Стоимость данной модели на российском рынке составляет порядка 1,5 миллиона рублей. Транспортное средство, которое расположилось на третьем месте рейтинга, выпускается только в версии с передним приводом, идеально подходящим для езды зимой. Под капотом у кроссовера расположился силовой агрегат на 2 литра при мощности в 150 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают МКПП на 6 ступеней и автоматический вариатор с аналогичным числом передач. Среди особенностей транспортного средства также стоит выделить наличие аудиосистемы, имеющейся в машине по умолчанию, климат-контроля, парк-троника с выведением информации о внешних препятствиях на экран и мультимедийной системы. Автомобиль считается одним из самых безопасных в сегменте благодаря наличию четырех подушек и датчика приближения. Специалисты отмечают, что версия с полным приводом, которая стоит на 70 тысяч рублей дороже оригинального транспортного средства, также отлично подходит для российских дорог. Кроме того, в Европе машина признана одной из самых надежных благодаря качественной платформе, применяющейся только во флагманах.



Mazda CX-5



Модель располагает массой технических особенностей, основной из которых является монолитная платформа. За счет применения такой рамы автомобиль уверенно ведет себя на дороге и не боится небольших повреждений. За несколько лет после выхода транспортного средства компании пришлось отозвать серию только один раз. Причиной этому послужили проблемы с дисплеем, которые никак не относятся к самому двигателю или другим системам. Под капотом кроссовера со стоимостью примерно в 1,8 миллиона рублей располагается силовой агрегат на 1,8 литра при мощности в 160 лошадиных сил.



Suzuki SX-4 S-Cross



Автомобиль выгодно отличается от аналогов стильным и современным дизайном, а также выносливостью, ввиду чего отлично подходит для езды по российским дорогам. Под капотом у него располагается силовой агрегат на 1,9 литра при мощности в 180 лошадиных сил. В целом, транспортное средство считается одним из самых надежных в сегменте, ввиду чего кроссовер пользуется популярностью во всем мире.



В перечень самых надежных кроссоверов также вошли Peugeot 2008, Nissan Qashqai, Mini Coutryman, Ford Kuga и Citroen C4 Cactus. Все вышеперечисленные транспортные средства можно приобрести с передним и полным приводами.



