Голая Мария Шумакова появилась на обложке журнала Maxim

Под фотографией Шумакова пишет слова благодарности команде журнала за столь кинематографичные и, в целом, достаточно целомудренные фото. Кроме того, актриса упоминает, что в течении определенного времени мечтала оказаться на обложке данного издания. Далее Шумакова рекомендует покупать новый номер журнала и насладиться работой профессиональной команды фотографов журнала и ее собственной.Напомним, что модель отказалась от плотских утех. По ее словам, уже в течение 2-х месяцев она избегает секса и, кроме того, алкоголя и бранных слов. Как утверждает Шумакова, в случае отсутствия эмоциональной связи с партнером после секса у нее возникает отчуждение. Вероятно, цель Шумаковой – найти себе подходящего человека для постоянных отношений, в чем ей и сможет помочь новый номер Maxim.