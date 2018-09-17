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Голая Мария Шумакова появилась на обложке журнала Maxim

Фото голой Марии Шумаковой, звезды сериала “Сладкая жизнь”, расположилось на обложке журнала Maxim. Фото 29-летней актрисы стало лицом популярного мужского журнала, как она и мечтала.

Голая Мария Шумакова появилась на обложке журнала Maxim


Под фотографией Шумакова пишет слова благодарности команде журнала за столь кинематографичные и, в целом, достаточно целомудренные фото. Кроме того, актриса упоминает, что в течении определенного времени мечтала оказаться на обложке данного издания. Далее Шумакова рекомендует покупать новый номер журнала и насладиться работой профессиональной команды фотографов журнала и ее собственной.

Напомним, что модель отказалась от плотских утех. По ее словам, уже в течение 2-х месяцев она избегает секса и, кроме того, алкоголя и бранных слов. Как утверждает Шумакова, в случае отсутствия эмоциональной связи с партнером после секса у нее возникает отчуждение. Вероятно, цель Шумаковой – найти себе подходящего человека для постоянных отношений, в чем ей и сможет помочь новый номер Maxim.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:03
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