В Оренбургской области мужчина сгорел заживо при пожаре
В городе Соль-Илецке Оренбургской области 16 сентября в доме по улице Пчельник произошёл пожар, жертвой которого стал мужчина. По данным регионального ГУ МЧС, пожарным пришлось тушить очаг возгорания более часа.
На месте происшествия были задействованы четверо сотрудников пожарной части. Огонь распространился на 20 квадратных метров площади, повредив в жилом доме пол и стены. При пожаре погиб хозяин дома, его спасатели обнаружили в своей постели.
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать сигарета, которую мужчина не потушил.
На месте происшествия были задействованы четверо сотрудников пожарной части. Огонь распространился на 20 квадратных метров площади, повредив в жилом доме пол и стены. При пожаре погиб хозяин дома, его спасатели обнаружили в своей постели.
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать сигарета, которую мужчина не потушил.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 08:33