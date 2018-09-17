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В Оренбургской области мужчина сгорел заживо при пожаре

В городе Соль-Илецке Оренбургской области 16 сентября в доме по улице Пчельник произошёл пожар, жертвой которого стал мужчина. По данным регионального ГУ МЧС, пожарным пришлось тушить очаг возгорания более часа.

В Оренбургской области мужчина сгорел заживо при пожаре


На месте происшествия были задействованы четверо сотрудников пожарной части. Огонь распространился на 20 квадратных метров площади, повредив в жилом доме пол и стены. При пожаре погиб хозяин дома, его спасатели обнаружили в своей постели.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать сигарета, которую мужчина не потушил.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 08:33
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