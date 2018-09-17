В Оренбургской области мужчина сгорел заживо при пожаре

На месте происшествия были задействованы четверо сотрудников пожарной части. Огонь распространился на 20 квадратных метров площади, повредив в жилом доме пол и стены. При пожаре погиб хозяин дома, его спасатели обнаружили в своей постели.По предварительной версии, причиной возгорания могла стать сигарета, которую мужчина не потушил.