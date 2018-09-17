Эксперты признали iPhone XR самым энергоэффективным
Время автономной работы являлось всегда основной проблемой “яблочных” девайсов. Эксперты во время исследования выяснили, какой из iPhone является самым энергоэффективным.
На одном заряде АКБ устройства на «операционке» Android работают дольше, особенно если были установлены правильные настройки. Как стало известно, все может изменить бюджетная версия iPhone XR, продажи которой должны начаться в октябре текущего года. Времени автономной работы данной версии будет достаточно для выполнения всех необходимых задач. Эксперты выяснили, что новая версия iPhone может проработать приблизительно на полтора часа больше, в сравнении с прошлым рекордсменом iPhone 8 Plus.
IPhone XR в режиме разговора полностью разрядился за 25 часов. В случае просмотра на устройстве видео, заряда АКБ хватит примерно на 16 часов. В случае прослушивания музыки работоспособность составляет 50 часов, а вот при серфинге в Сети - 15 часов. Таких результатов помог добиться процессор A12 Bionic.
На одном заряде АКБ устройства на «операционке» Android работают дольше, особенно если были установлены правильные настройки. Как стало известно, все может изменить бюджетная версия iPhone XR, продажи которой должны начаться в октябре текущего года. Времени автономной работы данной версии будет достаточно для выполнения всех необходимых задач. Эксперты выяснили, что новая версия iPhone может проработать приблизительно на полтора часа больше, в сравнении с прошлым рекордсменом iPhone 8 Plus.
IPhone XR в режиме разговора полностью разрядился за 25 часов. В случае просмотра на устройстве видео, заряда АКБ хватит примерно на 16 часов. В случае прослушивания музыки работоспособность составляет 50 часов, а вот при серфинге в Сети - 15 часов. Таких результатов помог добиться процессор A12 Bionic.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:28