Эксперты признали iPhone XR самым энергоэффективным

На одном заряде АКБ устройства на «операционке» Android работают дольше, особенно если были установлены правильные настройки. Как стало известно, все может изменить бюджетная версия iPhone XR, продажи которой должны начаться в октябре текущего года. Времени автономной работы данной версии будет достаточно для выполнения всех необходимых задач. Эксперты выяснили, что новая версия iPhone может проработать приблизительно на полтора часа больше, в сравнении с прошлым рекордсменом iPhone 8 Plus.IPhone XR в режиме разговора полностью разрядился за 25 часов. В случае просмотра на устройстве видео, заряда АКБ хватит примерно на 16 часов. В случае прослушивания музыки работоспособность составляет 50 часов, а вот при серфинге в Сети - 15 часов. Таких результатов помог добиться процессор A12 Bionic.