Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за "декольте до пупка"

Вера Брежнева достаточно регулярно выкладывает подобные фото, на которых видно, что ее тело остается таким же стройным и подтянутым, как и ранее. Подписчики певицы восхищаются как творчеством Брежневой, так и ее фигурой. Однако, в этот раз многие подписчицы певицы были возмущены открытостью ее нового платья. В основном, комментаторы напоминают певице о ее возрасте и детях, с учетом которых ей следовало бы быть более сдержанной на снимках. Кроме того, фото само по себе получилось более “мрачным”, чем обычно.Певица регулярно занимается спортом и в целом следит за фигурой. Не смотря на негодование подписчиц, Брежнева показала, что даже рождение детей не слишком повлияло на ее формы.