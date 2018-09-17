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Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за "декольте до пупка"

Поклонники Веры Брежневой неоднозначно отреагировали на новое фото модели в сети Instagram. Новое платье популярной певицы показалось подписчикам, с учетом наличия у нее детей, слишком открытым.

Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за "декольте до пупка"


Вера Брежнева достаточно регулярно выкладывает подобные фото, на которых видно, что ее тело остается таким же стройным и подтянутым, как и ранее. Подписчики певицы восхищаются как творчеством Брежневой, так и ее фигурой. Однако, в этот раз многие подписчицы певицы были возмущены открытостью ее нового платья. В основном, комментаторы напоминают певице о ее возрасте и детях, с учетом которых ей следовало бы быть более сдержанной на снимках. Кроме того, фото само по себе получилось более “мрачным”, чем обычно.

Певица регулярно занимается спортом и в целом следит за фигурой. Не смотря на негодование подписчиц, Брежнева показала, что даже рождение детей не слишком повлияло на ее формы.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:44
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