Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за "декольте до пупка"
Поклонники Веры Брежневой неоднозначно отреагировали на новое фото модели в сети Instagram. Новое платье популярной певицы показалось подписчикам, с учетом наличия у нее детей, слишком открытым.
Вера Брежнева достаточно регулярно выкладывает подобные фото, на которых видно, что ее тело остается таким же стройным и подтянутым, как и ранее. Подписчики певицы восхищаются как творчеством Брежневой, так и ее фигурой. Однако, в этот раз многие подписчицы певицы были возмущены открытостью ее нового платья. В основном, комментаторы напоминают певице о ее возрасте и детях, с учетом которых ей следовало бы быть более сдержанной на снимках. Кроме того, фото само по себе получилось более “мрачным”, чем обычно.
Певица регулярно занимается спортом и в целом следит за фигурой. Не смотря на негодование подписчиц, Брежнева показала, что даже рождение детей не слишком повлияло на ее формы.
Вера Брежнева достаточно регулярно выкладывает подобные фото, на которых видно, что ее тело остается таким же стройным и подтянутым, как и ранее. Подписчики певицы восхищаются как творчеством Брежневой, так и ее фигурой. Однако, в этот раз многие подписчицы певицы были возмущены открытостью ее нового платья. В основном, комментаторы напоминают певице о ее возрасте и детях, с учетом которых ей следовало бы быть более сдержанной на снимках. Кроме того, фото само по себе получилось более “мрачным”, чем обычно.
Певица регулярно занимается спортом и в целом следит за фигурой. Не смотря на негодование подписчиц, Брежнева показала, что даже рождение детей не слишком повлияло на ее формы.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:44