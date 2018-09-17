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"Брутальный мачо": Евгений Петросян сменил имидж в честь своего 73-летия

Евгений Петросян удивил поклонников сменой имиджа, артист опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлён в качестве «брутального мачо». На такие перемены юморист решился в честь своего 73-летия.

"Брутальный мачо": Евгений Петросян сменил имидж в честь своего 73-летия


Публика полюбила Евгения Петросяна за креативный юмор и образ, ставший интернет-мемом. Недавно артист получил очередную порцию восторженных комплиментов в свой адрес. 16 сентября юморист отметил свой 73 день рождения, в честь этого события он решил кардинально сменить имидж. На опубликованном снимке Петросян выглядит бодрым и свежим, при этом он отрастил щетину, с которой выглядит более суровым. В комментариях подписчики отметили, что в новый образ Евгению Вагановичу к лицу и прозвали его «брутальным мачо».

Также юморист опубликовал архивную фотографию, на которой он запечатлён в детском возрасте. В описании к данному снимку он отметил, что в старости возраст нужно отсчитывать в обратную сторону, чтобы складывалось более позитивное мнения о себе.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:36
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