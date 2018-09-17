В Египте обнаружили древнюю статую эпохи Птолемеев

Мустафа Вазири, являющийся генеральным секретарём совета по делам древности, отметил, что находка может относиться к эпохе Птолемеев. Стоит отметить, что в пользу этого предположения говорит место нахождения миниатюрного сфинкса, хранившегося в юго-восточной части храма. Там двумя месяцами ранее нашли статую, которая изображает известного фараона Птолемея V. Данная статуя имеет очень скромные габариты, потому что ширина основания постамента составляет не более 28 см. Голову сфинкса венчает специальный царский убор, на котором изображены кобры. Он древними египтянами именуется урией. Несмотря на довольно долгое время нахождения под землей, артефакт отлично сохранился, так как краска, нанесенная на зрачки, брови и глаза в нетронутом виде.В храме Ком-Омбо, который располагается на юге Египта, ремонтные работы продолжаются уже в течение года. Они поспособствовали нахождению многих исторических реликвий, включая также статуи различных фараонов, бюст Марка Аврелия - римского императора.