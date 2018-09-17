АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов в мире
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

В Египте обнаружили древнюю статую эпохи Птолемеев

Исследователи во время очистки от грунтовых вод в храме Ком-Омбо обнаружили статую. Информация обнародована министерством по делам древностей.

В Египте обнаружили древнюю статую эпохи Птолемеев


Мустафа Вазири, являющийся генеральным секретарём совета по делам древности, отметил, что находка может относиться к эпохе Птолемеев. Стоит отметить, что в пользу этого предположения говорит место нахождения миниатюрного сфинкса, хранившегося в юго-восточной части храма. Там двумя месяцами ранее нашли статую, которая изображает известного фараона Птолемея V. Данная статуя имеет очень скромные габариты, потому что ширина основания постамента составляет не более 28 см. Голову сфинкса венчает специальный царский убор, на котором изображены кобры. Он древними египтянами именуется урией. Несмотря на довольно долгое время нахождения под землей, артефакт отлично сохранился, так как краска, нанесенная на зрачки, брови и глаза в нетронутом виде.

В храме Ком-Омбо, который располагается на юге Египта, ремонтные работы продолжаются уже в течение года. Они поспособствовали нахождению многих исторических реликвий, включая также статуи различных фараонов, бюст Марка Аврелия - римского императора.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:52
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Египте обнаружили древнюю статую эпохи Птолемеев
Составлен ТОП-10 самых надежных кроссоверов в мире
"Брутальный мачо": Евгений Петросян сменил имидж
В Оренбургской области мужчина сгорел заживо при
В Сан-Бернардино зафиксировано два НЛО на фоне
Dongfeng объявили о старте продаж нового
Samsung готовит к выходу среднебюджетный смартфон
Космонавт Олег Артемьев сфотографировал Эверст с
Известный блогер раскритиковал ресторан Ольги
Google удалённо изменил настройки на смартфонах с
Алексей Учитель запланировал съемки кинофильма о
Samsung Galaxy S9 подешевел на 20 000 рублей
Ученые: Молочный чертополох поможет сохранить
Анастасия Волочкова показала фанатам роскошную
Фото новых чехлов Huawei Mate 20 попали в Сеть
Под брендом Maybach появится роскошный большой
«Стилист вас уродует»: Фанаты раскритиковали
Учёные создали новый препарат для лечения
В Сети появились изображения нового ноутбука
Эксперты протестировали новый кроссовер Citroen
«Носите ошейник»: Лолита Милявская рассказала,
BMW iNEXT совершил тур по четырем городам
Учёные выяснили, какие области мозга участвуют в
В Сети рассекретили характеристики смартфона
Солистка группы «Artik&Asti» Анна Дзюба
В Испании на продажу выставили уникальное авто
Ученые рассказали, чем мед лучше антибиотиков
Сексуальная Анна Седокова призналась, что скучает
Флагманская версия Xiaomi Pocophone F1 получит
«Просто богиня»: 45-летняя Хайди Клум изумила
Просмотреть все новости