Dongfeng объявили о старте продаж нового кросовера T5

Внешне автомобиль напоминает некоторые кроссоверы других производителей. В частности, передняя часть, в том числе решетка радиатора, напоминает Touareg от Volkswagen. По габаритам автомобиль сопоставим с Kia Sportage. В техническом плане T5 обладает, в зависимости от комплектации, двигателем объемом 1,6 литра и мощностью в 150 и 204 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач, как и механическая, также предоставляется в одной из комплектаций автомобиля. Тем не менее, полный привод на T5 не предусмотрен разработчиками и, с учетом мощности автомобиля, едва ли в нем есть необходимость.Как и большая часть современных автомобилей, Dongfeng T5 имеет систему климат-контроля, информационно-развлекательный мультимедийный комплекс, а также камеры обзора на 360 градусов. Цена стандартной комплектации в Китае по нынешнему курсу составит порядка 846 тысяч рублей. Полная же комплектация обойдется автолюбителям в 1 354 000 рублей.