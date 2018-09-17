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Samsung готовит к выходу среднебюджетный смартфон на топовой Snapdragon 845

Новые среднебюджетные смартфоны Samsung Galaxy A будут максимально приближены к флагманам, при этом их работа будет осуществляться на платформе Qualcomm. Эксперты полагают, что девайс получит тройную камеру, полноэкранный сканер отпечатков пальцев и SoC Snapdragon 845.

Samsung готовит к выходу среднебюджетный смартфон на топовой Snapdragon 845


В настоящее время подробностей о Samsung Galaxy A предоставлено не много, не исключено, что новое устройство станет эксклюзивом на рынках Индии и Китая. В том случае, если слухи подтвердятся, то вряд ли смартфон станет преемником Galaxy A8 и Galaxy A8+, скорее всего он получит название Galaxy A9. Эксперты с предвкушением ожидают дебюта новинки, так как устройство укажет на конкретные изменения в стратегии марки Samsung.

В том случае, если Samsung Galaxy A появится только на рынке Китая, то можно будет предположить о его доступности, так как южнокорейский бренд явно захочет составить конкуренцию местным производителям.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:55
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