Samsung готовит к выходу среднебюджетный смартфон на топовой Snapdragon 845

В настоящее время подробностей о Samsung Galaxy A предоставлено не много, не исключено, что новое устройство станет эксклюзивом на рынках Индии и Китая. В том случае, если слухи подтвердятся, то вряд ли смартфон станет преемником Galaxy A8 и Galaxy A8+, скорее всего он получит название Galaxy A9. Эксперты с предвкушением ожидают дебюта новинки, так как устройство укажет на конкретные изменения в стратегии марки Samsung.В том случае, если Samsung Galaxy A появится только на рынке Китая, то можно будет предположить о его доступности, так как южнокорейский бренд явно захочет составить конкуренцию местным производителям.