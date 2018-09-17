Максим Галкин показал приключения Гарри и Лизы в канатном городке
Максим Галкин в Instagram опубликовал новый видеоролик, на котором запечатлены приключения его детей Гарри и Лизы. Юморист показал подписчикам, как близнецы развлекаются в Юрмале в канатном городке.
В настоящее время звёздная семья отдыхает в Юрмале, где Максим Галкин и Алла Пугачёва много времени уделяют своим детям. Накануне на странице в социальной сети юмориста появился видеоролик, на котором родители запечатлели своих детей в тот момент, когда они катаются на тарзанках, преодолевая препятствия на канатных дорогах. Также во время съёмок в кадр попала Примадонна, которая за это лето заметно похорошела.
Поклонники звёздной семьи, как всегда, пришли в восторг от публикации Максима Галкина, в комментариях фанаты буквально засыпали комплиментами и добрыми пожеланиями его наследников. За короткое время пост юмориста набрал более 400 тысяч «лайков».
В настоящее время звёздная семья отдыхает в Юрмале, где Максим Галкин и Алла Пугачёва много времени уделяют своим детям. Накануне на странице в социальной сети юмориста появился видеоролик, на котором родители запечатлели своих детей в тот момент, когда они катаются на тарзанках, преодолевая препятствия на канатных дорогах. Также во время съёмок в кадр попала Примадонна, которая за это лето заметно похорошела.
Поклонники звёздной семьи, как всегда, пришли в восторг от публикации Максима Галкина, в комментариях фанаты буквально засыпали комплиментами и добрыми пожеланиями его наследников. За короткое время пост юмориста набрал более 400 тысяч «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:16