Максим Галкин показал приключения Гарри и Лизы в канатном городке

В настоящее время звёздная семья отдыхает в Юрмале, где Максим Галкин и Алла Пугачёва много времени уделяют своим детям. Накануне на странице в социальной сети юмориста появился видеоролик, на котором родители запечатлели своих детей в тот момент, когда они катаются на тарзанках, преодолевая препятствия на канатных дорогах. Также во время съёмок в кадр попала Примадонна, которая за это лето заметно похорошела.Поклонники звёздной семьи, как всегда, пришли в восторг от публикации Максима Галкина, в комментариях фанаты буквально засыпали комплиментами и добрыми пожеланиями его наследников. За короткое время пост юмориста набрал более 400 тысяч «лайков».